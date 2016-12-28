BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Eto'o iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± takas Antalyaspor'u memnun etmedi

Samuel Eto'o iÃ§in kollarÄ±nÄ± sÄ±vayan BeÅŸiktaÅŸ, "OÄŸuzhan'Ä± da verelim onlara" demesi Ã¼zerine Antalyaspor da bÃ¶yle bir takasÄ±n olmasÄ±nÄ±n imkansÄ±z olduÄŸunu dile getirdi.

BeÅŸiktaÅŸ'ta Samuel Eto'o transferi tam bir yÄ±lan hikayesine dönmüÅŸ durumda. Aboubakar'Ä±n beklenen performansÄ± sergileyememesi nedeniyle acilen santrafor almak için giriÅŸimlerini sürdüren siyah-beyazlÄ±larÄ±n listesinin ilk sÄ±rasÄ±nda Kamerunlu golcü Eto'o var. Bu konuda Antalyaspor ile temasa geçen BeÅŸiktaÅŸlÄ± yetkililer, Güney ekibinin talepleri karÅŸÄ±sÄ±nda adeta ÅŸok oldu. Teknik direktör Åženol GüneÅŸ, 36 yaÅŸÄ±ndaki Eto'o için Antalyaspor'un Kerim Frei, Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu ve yanÄ±nda da Necip Uysal'Ä± istemesi üzerine adeta küplere bindi. Tecrübeli teknik adamÄ±n bu talebe karÅŸÄ±lÄ±k, "OÄŸuzhan'Ä± da verelim onlara" diyerek Eto'o için böylesine bir takasÄ±n olmasÄ±nÄ±n imkansÄ±z olduÄŸunu dile getirdi.

HER YÖNÜYLE KALÄ°TELÄ°

Son olarak RÄ±za ÇalÄ±mbay'Ä±n çok istediÄŸi Kerim Frei'yÄ± kiralÄ±k, Ömer'i de bonservisi ile Eto'o'ya karÅŸÄ±lÄ±k Antalyaspor'a teklif eden BeÅŸiktaÅŸ; güney ekibi ile görüÅŸmelerini sürdürüyor. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Necip'in yerine önerdiÄŸi ismin ise Veli Kavlak olduÄŸu iddia edildi. Bu arada siyah-beyazlÄ± yöneticilerin, "Eto'o golcülüÄŸü tartÄ±ÅŸÄ±lmaz, kaliteli ve tecrübeli bir oyuncu. Eto'o, iyi sahalarda, taraftarÄ± ve hedefi olan takÄ±mlarda iyi iÅŸler yapabilen oyuncu" diyerek GüneÅŸ'i ikna etmeye çalÄ±ÅŸmalarÄ± da dikkat çekiyor.