Ana Sayfa | SPOR 28/12/2016 12:04

Antalyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ RÄ±za Ã‡alÄ±mbay Salih Dursun ile anlaÅŸtÄ±


Antalyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ RÄ±za Ã‡alÄ±mbay takÄ±m iÃ§in istediÄŸi transferler hakkÄ±nda konuÅŸtu.

Antalyaspor Teknik Direktörü RÄ±za ÇalÄ±mbay, Galatasaray'dan Salih Dursun ile anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Radyospor'a konuÅŸan ÇalÄ±mbay, Kerim Frei ve Necip Uysal'Ä± da kiralÄ±k olarak istediklerini söylerken; "Kerim ve Necip'i kiralÄ±k istedim. Nakoulma'yÄ± da geçen sene KasÄ±mpaÅŸa'ya istemiÅŸtim. Salih Dursun transferi bitti. Monaco'dan Traore için de ilgimiz var" ifadelerini kullandÄ±.

SADECE 16 DAKÄ°KA OYNADI

Galatasaray ile 2018'e kadar sözleÅŸmesi olan Salih Dursun, bu sezon sadece Türkiye KupasÄ±'nda 16 dakika süre aldÄ±.

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