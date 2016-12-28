Galatasaray ilk stoper hedefi olarak belirlediÄŸi YalÃ§Ä±n Ayhan iÃ§in harekete geÃ§ti

Galatasaray, BaÅŸakÅŸehir'de performansÄ± ile milli takÄ±ma kadar yÃ¼kselen 34 yaÅŸÄ±ndaki stoper iÃ§in transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.

Galatasaray, Serdar Aziz'in sakatlÄ±ÄŸÄ± ve Aurelien Chedjou'nun Afrika KupasÄ±'na gidecek olmasÄ± nedeniyle ara transfer döneminde ilk hedefini stoper olarak belirledi. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, ilk etapta bu mevkiye tecrübeli bir isim takviye etmek için kollarÄ± sÄ±vadÄ± ve teknik kadronun talebi doÄŸrultusunda masaya gelen ilk isim YalçÄ±n Ayhan oldu.

G.SARAY'DA 2. DÖNEMÄ°NÄ° GEÇÄ°REBÄ°LÄ°R

Galatasaray, ilk yarÄ±yÄ± lider tamamlayan BaÅŸakÅŸehir'de performansÄ± ile milli takÄ±ma kadar yükselen 34 yaÅŸÄ±ndaki stoper için, önümüzdeki günlerde BaÅŸakÅŸehir ile temasa geçmeyi planlÄ±yor. 2005-2006 sezonunda Galatasaray formasÄ± giyen YalçÄ±n Ayhan, transfer gerçekleÅŸirse sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda 2. dönemini yaÅŸayacak.

BEÅžÄ°KTAÅž'IN KAPISINDAN DÖNMÜÅžTÜ

KasÄ±mpaÅŸa'da oynadÄ±ÄŸÄ± 2014'te BeÅŸiktaÅŸ ile anlaÅŸan ve kampa bile katÄ±lan YalçÄ±n Ayhan, siyah-beyazlÄ±larÄ±n transferden vazgeçmesi sonrasÄ±nda bu transferi gerçekleÅŸtiremedi. SonrasÄ±nda BaÅŸakÅŸehir ile anlaÅŸan YalçÄ±n, Türk futbolunun en istikrarlÄ± oyuncularÄ±ndan biri haline geldi.

TT ARENA'DA GALATASARAY'A GOL ATTI

BaÅŸakÅŸehir'de 3. sezonunu geçiren tecrübeli stoper, geçen sezon 34 maçÄ±n tamamÄ±nda oynadÄ±ktan sonra, bu sezon da takÄ±mÄ±n deÄŸiÅŸmezlerinden oldu ve 17 maçta 1246 dakika sahada kaldÄ±. Galatasaray'Ä± Arena'da 2-1 maÄŸlup ettikleri mücadelede bir gol atan YalçÄ±n'Ä±n bir de asisti bulunuyor.