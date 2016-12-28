Tuzlaspor Galatasaray maÃ§Ä±nda 3 kÄ±rmÄ±zÄ± kart 5 gol var

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde Galatasaray, rakibi Tuzlaspor ile mÃ¼cadele ediyor

Ziraat Türkiye KupasÄ±nda bu akÅŸam Galatasaray ile Tuzlaspor mücadele ediyor. Ä°lk yarÄ± sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin 1-0'lÄ±k üstünlüÄŸüyle sonuçlanan karÅŸÄ±laÅŸmada ikinci yarÄ± oldukça hareketli dakikalar yaÅŸanÄ±yor. Tuzlaspor, Galatasaray'a karÅŸÄ± iki golü arka arkaya buldu. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin oyuncusu Hamit AltÄ±ntop'un düÅŸük performansÄ± maça da yansÄ±dÄ±. AltÄ±ntop'un hatasÄ±yla rakibin elde ettiÄŸi gollerin yanÄ± sÄ±ra Galatasaray'dan 2 Tuzlaspor'dan ise 1 oyuncu kÄ±rmÄ±zÄ± kart gördü.