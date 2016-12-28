Ana Sayfa | SPOR 28/12/2016 21:06

Galatasaray'da sakatlÄ±k ÅŸoku

Cavanda

Galatasaray'Ä±n Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Tuzlaspor ile oynadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 30. dakikasÄ±nda beklenmedik bir sakatlÄ±k yaÅŸandÄ±

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda bu sezon bekleneni veremeyen ve devre arasÄ± transfer döneminde satÄ±lmasÄ± gündemde olan Luis Cavanda, Tuzlaspor ile oynanan maçÄ±n 30. dakikasÄ±nda ceza sahasÄ±nda yerde kaldÄ±. SaÄŸlÄ±k görevlilerin ilk müdahalesinin ardÄ±ndan Cavanda kenara geldi ve oyuna devam edemedi. Adelesinde çekme tespit edilen Luis Cavanda'nÄ±n durumu yapÄ±lacak son kontrollerin ardÄ±ndan belli olacak.GeçtiÄŸimiz günlerde Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na yansÄ±yan haberlerde Sunderland'in Cavanda ile ilgilendiÄŸi belirtilmiÅŸti. AyrÄ±ca Spor Toto Süper Lig'den de birkaç takÄ±mÄ±n Cavanda'yÄ± kiralÄ±k olarak transfer etmek istediÄŸi biliniyor.Galatasaray'da sakatlanan Cavanda yerine 34. dakikada Lionel Carole oyuna dahil oldu.

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