Hamit AltÄ±ntop Tuzlaspor'un yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi mi

DÃ¼n akÅŸam 5 golÃ¼n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 3 oyuncunun kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Galatasaray-Tuzlaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hamit AltÄ±ntop hakkÄ±nda Ã¶nemli bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±

Galatasaray'Ä±n, Ziraat Türkiye KupasÄ± maçÄ±nda TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 3-2 maÄŸlup olmasÄ±, artÄ±k son saatlerini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en büyük sürprizlerinden biri oldu.

KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± canlÄ± yayÄ±nlayan A Spor'da yorumculuk yapan Levent Tüzemen, maç sonrasÄ± olay yaratacak ifadeler kullandÄ±. Galatasaray'Ä±n yediÄŸi 2. golde büyük bir hata yaparak topu rakibe kaptÄ±ran Hamit AltÄ±ntop'a dikkat çeken Tüzemen, ÅŸunlarÄ± söyledi:

TÜZEMEN: "YÖNETÄ°M VE RIEKERINK BUNU NASIL GÖRMEZ!"

"Hamit AltÄ±ntop, Galatasaray'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± Tuzlaspor'un yönetim kurulu üyesi. O zaman Galatasaray'Ä±n oyuncusu olarak maça çÄ±kma! Kusura bakma, sen buranÄ±n yönetim kurulu üyesisin, senin maçta iÅŸin yok. Maç baÅŸÄ± para alacaksÄ±n diye çÄ±kÄ±yorsun. Åžimdi ÅŸeytanÄ±n avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaparsak yanlÄ±ÅŸ yerlere gideriz. Bir hata yaptÄ±n, onun sonucunda skor 2-1 oldu. Galatasaray yönetimi ve Riekerink bunu görmedi mi? Hamit'in Tuzlaspor'a karÅŸÄ± iki maçta da oynamasÄ± hataydÄ±.

Hamit burada topla yerden kalkamadÄ±, dürttü ve o top rakibe gitti gol oldu. Normal koÅŸullarda samimi konuÅŸuyorum; futbol Hamit'i bÄ±rakmÄ±ÅŸ. Bir senedir top oynamayan Hamit'in bu aÄŸÄ±r temposuyla, geri dönemeyiÅŸiyle hiç ÅŸansÄ± yok."

Hamit AltÄ±ntopa büyük suçlamaHamit AltÄ±ntop, kendi yarÄ± alanÄ±nÄ±n ortasÄ±nda topun üstüne basÄ±nca dengesini kaybetti ve Tuzlasporlular topu kaparak golü attÄ±.

TUZLASPOR YÖNETÄ°MÄ°NÄ° ESKÄ° FUTBOLCULAR DEVRALMIÅžTI

TFF 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup'ta 14. sÄ±rada yer alan Tuzlaspor'un geçen hafta yapÄ±lan kongresinde yönetimi eski milli futbolcular devralÄ±rken, bunlarÄ±n 4'ü eski GalatasaraylÄ±lardan oluÅŸmuÅŸtu.

Kongrede baÅŸkanlÄ±ÄŸa Murat ErdoÄŸan seçilirken, Ümit Davala, Ömer ErdoÄŸan, Cihan HaspolatlÄ± ve YÄ±ldÄ±ray BaÅŸtürk de 5 kiÅŸilik 'yönetim kurulu asil üyeleri' listesine seçilmiÅŸti.

AHMET ÇAKAR: 'HAMÄ°T RESMEN YÖNETÄ°MDE Ä°SE BUNUN ADI ÅžAÄ°BEDÄ°R'

Ahmet Çakar da Twitter hesabÄ±ndan yazdÄ±ÄŸÄ± mesajda, "EÄŸer Hamit AltÄ±ntop Tuzlaspor yönetim kurulunda ise (resmen) bu maç FIFA kurallarÄ±na göre ÅŸaibelidir" dedi.

Ahmet Çakar daha sonra Hamit AltÄ±ntop'un, Tuzlaspor'un yönetimini devralan eski futbolcularla birlikte Tuzla Belediye BaÅŸkanÄ± Dr. Åžadi YazÄ±cÄ±'ya yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretin fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p, "Ä°ÅŸte Tuzlaspor'un sahipleri. TanÄ±dÄ±k var mÄ± acaba?" diye yazdÄ±.