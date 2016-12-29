Kanal Katar'a satÄ±lÄ±nca TÃ¼mer Metin kapÄ± dÄ±ÅŸÄ± edildi

Lig TV'yi Katar Merkezli Bein Sport ÅŸirketinin almasÄ±yla birlikte Maraton programÄ±nda da deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. TÃ¼mer Metin yerine, Ruud Gullit gelecek.

Katar merkezli Bein Sport ÅŸirketinin satÄ±n almasÄ±ndan sonra kadrosunu güçlendirmek isteyen ve daha global yayÄ±nlarla izleyenlerini buluÅŸturmayÄ± hedefleyen Lig Tv, birçok programÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidecek. Ä°lk transferini, yÄ±llardan beri Ntvspor ile özdeÅŸleÅŸen basketbol spikeri Ä°smail Åženol'u kadrosuna katarak yapan Katar merkezli ÅŸirket, Åžansal Büyüka'nÄ±n sunduÄŸu Maraton programÄ±nda da kan deÄŸiÅŸikliÄŸi yapacak.

RUUD GULLIT GELÄ°YOR

Yerli yorumcularÄ±n yanÄ± sÄ±ra, uluslararasÄ± piyasada da tanÄ±nmÄ±ÅŸ isimleri bünyesine katmak isteyen ÅŸirket yöneticileri, ilk hamle olarak HolandalÄ± eski efsane futbolcu Ruud Gullit ile anlaÅŸtÄ±.Gullit, ligin ikinci yarÄ±sÄ± itibariyle programdaki yerini alacak ve Åžansal Büyüka ve Metin Tekin'e eÅŸlik edecek.