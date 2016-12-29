Ana Sayfa | SPOR 29/12/2016 10:02

Ã‡in Ligi'ne giden Carlos Tevez dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok kazanan futbolcusu oldu


Ã‡in SÃ¼per Lig ekibi Shanghai Shenhua, Carlos Tevez'i kadrosuna dahil etti.

Çin Süper Lig ekibi Shanghai Shenhua, Arjantin'in Boca Juniors takÄ±mÄ±ndan golcü futbolcu Carlos Tevez'i kadrosuna kattÄ±. Shanghai Shenhua Kulübünden yapÄ±lan açÄ±klamada, 32 yaÅŸÄ±ndaki Tevez'in transferi için Boca Juniors ile anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

BONSERVÄ°SÄ°NE 10 MÄ°LYON DOLAR

Arjantin basÄ±nÄ±nda Tevez'in bonservisi için Boca Juniors'a 10 milyon dolar ödendiÄŸi iddia edildi. Shanghai Shenhua'dan yÄ±llÄ±k 42 milyon dolar kazanacak Arjantinli futbolcunun, dünyanÄ±n en fazla maaÅŸ alan oyuncusu olacaÄŸÄ± da öne sürüldü.

76 MAÇTA 13 GOL

Boca Juniors'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Brezilya'da Corinthians, Ä°ngiltere'de West Ham United, Manchester United, Manchester City ve Ä°talya'da Juventus formalarÄ± giyen Tevez, Arjantin Milli TakÄ±mÄ±'nda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 76 maçta 13 gol attÄ±. GeçmiÅŸ yÄ±llarda BeÅŸiktaÅŸ'ta da oynayan Senegalli Demba Ba, KolombiyalÄ± Fredy Guarin ve Giovanni Moreno ile NijeryalÄ± Obafemi Martins gibi isimlerin forma giydiÄŸi Shanghai Shenhua, geçen sezon Çin Süper Lig'de 48 puanla 4. sÄ±rayÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Emre BelÃ¶zoÄŸlu Bu iki arkadaÅŸÄ±mÄ±z beni Ã‡in'e gÃ¶tÃ¼recekler dedi

NTV'de bir spor programÄ±na katÄ±lan Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Arda Turan ve Burak YÄ±lmaz'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda BelÃ¶zoÄŸlu bÃ¼yÃ¼k pot kÄ±rdÄ±.


Diego Armando Maradona Napoli BaÅŸkanÄ± elinde olsa karÄ±sÄ±nÄ± bile satar dedi

Diego Armando Maradona, Real Madrid ile oynayacaklarÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± deÄŸerlendirerek, Napoli BaÅŸkanÄ± De Laurentiis hakkÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k gaf etti.


Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek'in kardeÅŸi futbolcularÄ± sert eleÅŸtirdi

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek'in kardeÅŸi Mehmet Ã–zbek, futbolcularÄ±n Tuzlaspor yenilgisinden sonra eleÅŸtirerek, BunlarÄ±n hepsi ruhsuz. DoÄŸru dÃ¼rÃ¼st oynayan yok" dedi.