Galatasaray Ä°zlandalÄ± forvet Kolbeinn Sigthorsson'un sÃ¶zleÅŸmesini feshetti

Galatasaray'Ä±n Nantes'tan kiraladÄ±ÄŸÄ± Ä°zlandalÄ± forvet Kolbeinn Sigthorsson'un sÃ¶zleÅŸmesini feshettiÄŸi duyuruldu.
Galatasaray'Ä±n sezon baÅŸÄ±nda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan kiraladÄ±ÄŸÄ± Ä°zlandalÄ± forvet Kolbeinn Sigthorsson'un sözleÅŸmesi feshedildi.Eylül ayÄ±nda Ä°zlanda milli takÄ±m kampÄ±ndayken dizinden sakatlanan ve ameliyat olan 26 yaÅŸÄ±ndaki golcü futbolcu, bir türlü iyileÅŸemeyince teknik direktör Jan Olde Riekerink'in gözünden düÅŸtü.
RIEJERINK "GÄ°TSÄ°N" DEDÄ°
Riekerink'in yönetime sunduÄŸu rapor doÄŸrultusunda yollarÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sigthorsson, yarÄ±m sezonluk alacaÄŸÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yönetimle anlaÅŸarak sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.DiÄŸer yandan Riekerink'in gözüne giremeyen Salih Dursun da Antalyaspor'a transfer oluyor.