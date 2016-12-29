FenerbahÃ§e Menemen Belediyespor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Diego Armando Maradona, Real Madrid ile oynayacaklarÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± deÄŸerlendirerek, Napoli BaÅŸkanÄ± De Laurentiis hakkÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k gaf etti.