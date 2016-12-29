Ana Sayfa | SPOR 29/12/2016 16:27

FenerbahÃ§e Menemen Belediyespor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

FenerbahÃ§e Menemen Belediyespor

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±nda bu akÅŸam FenerbahÃ§e ile Menemen Belediyespor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Fenerbahçe, yÄ±lÄ± Menemen Belediyespor maçÄ±yla kapatacak. SarÄ±-lacivertliler, 2016 yÄ±lÄ±ndaki son müsabakasÄ±nda Ziraat Türkiye KupasÄ± C Grubu'nda bu akÅŸam Ä°zmir temsilcisini konuk edecek.               

Fenerbahçe, 2016 yÄ±lÄ±ndaki son maçÄ±nÄ± bu akÅŸam Ziraat Türkiye KupasÄ± C Grubu 4. haftasÄ±nda Menemen Belediyespor karÅŸÄ±sÄ±nda oynayacak. SarÄ±-lacivertliler, Spor Toto 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup temsilcisini konuk edeceÄŸi maçtan 3 puanla ayrÄ±larak devre arasÄ± tatiline moralli çÄ±kmak istiyor.  

Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçÄ± bu akÅŸam saat 20:30'da baÅŸlayacak. Mücadele ATV kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

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