Volkan Demirel'e yÃ¶nelik fidye tuzaÄŸÄ±yla ilgili karar verildi

FenerbahÃ§e'nin tecrÃ¼beli file bekÃ§isi Volkan Demirel'in kÄ±zÄ±nÄ± fidye iÃ§in kaÃ§Ä±rma planÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len sanÄ±klar hakkÄ±nda karar verildi

Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'in kÄ±zÄ±nÄ± fidye için kaçÄ±rma planÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± öne sürülen ve "KiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lmaya teÅŸebbüs" suçundan 10 yÄ±la kadar hapis ile yargÄ±lanan sanÄ±klar, beraat etti.

Fidye için Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in kÄ±zÄ±nÄ± kaçÄ±rma planÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen YalçÄ±n Çiçek (40) ve Mustafa Gül'ün (40), yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul Anadolu Adliyesi 66'ncÄ± Asli Ceza Mahkemesinde devam edildi. DuruÅŸmaya sanÄ±klar Mustafa Gül ve YalçÄ±n Çiçek ile Volkan Demirel'in avukatÄ± katÄ±ldÄ±.

SanÄ±k YalçÄ±n Çiçek ifadesinde, "Mustafa'nÄ±n soy ismini bilmediÄŸim Åžaban isimli ÅŸahÄ±s ile Volkan Demirel'in kÄ±zÄ±nÄ± kaçÄ±rma muhabbeti yaptÄ±ÄŸÄ± duydum. Bunu Mustafa'ya sorduÄŸumda bana Volkan'Ä±n kayÄ±npederini kaçÄ±rmayÄ± düÅŸündüklerini söyledi. Daha sonra kÄ±zÄ±nÄ± kaçÄ±rmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Borcum olduÄŸu için de bana bu iÅŸi birlikte yapalÄ±m teklifinde bulundu. Sesini kayda alÄ±p Volkan Demirel'in menajerine ulaÅŸtÄ±m. Benim 3 tane çocuÄŸum var. Kimseden para talebinde bulunmadÄ±m" dedi.

Ä°fadelerin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kararÄ± açÄ±klayan mahkeme baÅŸkanÄ±, 2 sanÄ±k hakkÄ±nda beraat kararÄ± verdi. Kararda, "Her ne kadar birden fazla kiÅŸi tarafÄ±ndan birlikte kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lmaya teÅŸebbüs etme suçundan TCK'nÄ±n 109/1, 109/3-b, 109/3f, 35, maddeleri gereÄŸi ayrÄ± ayrÄ± cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istemiyle kamu davasÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸ ise de, sanÄ±klarÄ±n üzerilerine atÄ±lÄ± suçu iÅŸledikleri yönünde her türlü ÅŸüpheden uzak, kesin, net ve inandÄ±rÄ±cÄ± delil elde edilemediÄŸinden, atÄ±lÄ± suçtan CMK'nÄ±n 223/2-e maddesi uyarÄ±nca yüklenen suçun sanÄ±klar tarafÄ±ndan iÅŸlendiÄŸinin sabit olmamasÄ± nedeni ile ayrÄ± ayrÄ± beraatlarÄ±na karar verildi" denildi.