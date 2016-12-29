Galatasaray'dan flaÅŸ Hamit AltÄ±ntop kararÄ±

Tuzlaspor Galatasaray maÃ§Ä±nda gÃ¶sterdiÄŸi performansla bÃ¼yÃ¼k tepki toplayan Hamit AltÄ±ntop'un sÃ¶zleÅŸmesi feshedildi
Devre arasÄ±nÄ±n gelmesiyle birlikte takÄ±mdan ayrÄ±lacak oyuncular konusunda harekete geçen yönetim radikal kararlar almaya devam ediyor.
SÄ°GTHORSSON'DAN SONRA HAMÄ°T DE GÖNDERÄ°LDÄ°
Gün içerisinde Sigthorsson'la karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak anlaÅŸÄ±p yollarÄ± ayÄ±ran SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetim, Hamit AltÄ±ntop'la da yollarÄ± ayÄ±rma kararÄ± aldÄ±.
TUZLASPOR MAÇINDA DÖKÜLMÜÅžTÜ
Son olarak dün Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda oynanan Tuzlaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±ndaki görüntüsüyle büyük tepki toplayan Hamit AltÄ±ntop'la görüÅŸecek yönetim, deneyimli futbolcunun sözleÅŸmesini fesh edecek.
TUZLASPOR'U SATIN ALDIÄžI Ä°ÇÄ°N TEPKÄ° TOPLAMIÅžTI
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar, geçtiÄŸimiz günlerde aralarÄ±nda Murat ErdoÄŸan, Ümit Davala, Ömer ErdoÄŸan, Cihan HaspolatlÄ± ve YÄ±ldÄ±ray BaÅŸtürk gibi eski futbolcularÄ±n olduÄŸu isimlerle Tuzlaspor'u satÄ±n almasÄ±nÄ± nedeniyle Hamit'e ve yönetime büyük tepki göstermiÅŸti.