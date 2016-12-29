Ana Sayfa | SPOR 29/12/2016 17:45

Galatasaray'dan flaÅŸ Hamit AltÄ±ntop kararÄ±

Hamit AltÄ±ntop

Tuzlaspor Galatasaray maÃ§Ä±nda gÃ¶sterdiÄŸi performansla bÃ¼yÃ¼k tepki toplayan Hamit AltÄ±ntop'un sÃ¶zleÅŸmesi feshedildi

Devre arasÄ±nÄ±n gelmesiyle birlikte takÄ±mdan ayrÄ±lacak oyuncular konusunda harekete geçen yönetim radikal kararlar almaya devam ediyor.

SÄ°GTHORSSON'DAN SONRA HAMÄ°T DE GÖNDERÄ°LDÄ°

Gün içerisinde Sigthorsson'la karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak anlaÅŸÄ±p yollarÄ± ayÄ±ran SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetim, Hamit AltÄ±ntop'la da yollarÄ± ayÄ±rma kararÄ± aldÄ±.

TUZLASPOR MAÇINDA DÖKÜLMÜÅžTÜ

Son olarak dün Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda oynanan Tuzlaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±ndaki görüntüsüyle büyük tepki toplayan Hamit AltÄ±ntop'la görüÅŸecek yönetim, deneyimli futbolcunun sözleÅŸmesini fesh edecek.

TUZLASPOR'U SATIN ALDIÄžI Ä°ÇÄ°N TEPKÄ° TOPLAMIÅžTI

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar, geçtiÄŸimiz günlerde aralarÄ±nda Murat ErdoÄŸan, Ümit Davala, Ömer ErdoÄŸan, Cihan HaspolatlÄ± ve YÄ±ldÄ±ray BaÅŸtürk gibi eski futbolcularÄ±n olduÄŸu isimlerle Tuzlaspor'u satÄ±n almasÄ±nÄ± nedeniyle Hamit'e ve yönetime büyük tepki göstermiÅŸti.

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Emre BelÃ¶zoÄŸlu Bu iki arkadaÅŸÄ±mÄ±z beni Ã‡in'e gÃ¶tÃ¼recekler dedi

NTV'de bir spor programÄ±na katÄ±lan Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Arda Turan ve Burak YÄ±lmaz'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda BelÃ¶zoÄŸlu bÃ¼yÃ¼k pot kÄ±rdÄ±.


Diego Armando Maradona Napoli BaÅŸkanÄ± elinde olsa karÄ±sÄ±nÄ± bile satar dedi

Diego Armando Maradona, Real Madrid ile oynayacaklarÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± deÄŸerlendirerek, Napoli BaÅŸkanÄ± De Laurentiis hakkÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k gaf etti.


Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek'in kardeÅŸi futbolcularÄ± sert eleÅŸtirdi

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek'in kardeÅŸi Mehmet Ã–zbek, futbolcularÄ±n Tuzlaspor yenilgisinden sonra eleÅŸtirerek, BunlarÄ±n hepsi ruhsuz. DoÄŸru dÃ¼rÃ¼st oynayan yok" dedi.