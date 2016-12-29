Ana Sayfa | SPOR 29/12/2016 20:42

Galatasaray'da o isimlerle yollar ayrÄ±lÄ±yor

Galatasaray

Devre arasÄ± transfer dÃ¶neminin baÅŸlamasÄ±na kÄ±sa sÃ¼re kala yoÄŸun gÃ¼nler geÃ§iren Galatasaray'da 3 oyuncuyla yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüp yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, yapÄ±lan görüÅŸmelerin ardÄ±ndan, Kolbeinn Sigthorsson, Hamit AltÄ±ntop ve Aurelien Chedjou ile sözleÅŸmelerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak feshedilmesi konusunda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±.

Sigthorsson, Hamit ve Chedjou ile ikinci yarÄ±da devam etmeyecek Galatasaray Kulübünün, konuyla ilgili açÄ±klamayÄ± kÄ±sa süre içinde yapmasÄ± bekleniyor.

Yasin ve Chedjou'ya aÄŸÄ±r ceza

Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda dün yapÄ±lan Tuzlaspor maçÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kart gören ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de tepkisini alan futbolcular Yasin Öztekin ile Aurelien Chedjou'ya aÄŸÄ±r bir ceza kesti.Kulüp yetkilileri, yapÄ±lan toplantÄ±da, bu oyunculara uygulanacak para cezasÄ±nÄ±n 250 biner avro olmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

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