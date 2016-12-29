FenerbahÃ§e Menemen Belediyespor'u 6 farkla maÄŸlup etti

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± C Grubu 4. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e rakibi Menemen Belediyespor'u 6-0 yendi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye KupasÄ± C Grubu 4. haftasÄ±nda Spor Toto 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup ekibi Menemen Belediyespor'u 6-0 yendi.Fenerbahçe bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 7'ye yükseltti ve bir maçÄ± eksik lider GençlerbirliÄŸi'nin 2 puan arkasÄ±nda ikinci sÄ±rada yer aldÄ±. Menemen Belediyespor ise 3 puanla 3. sÄ±rada kaldÄ±.

37. dakikada Fenerbahçe Fernandao'nun ÅŸÄ±k golüyle öne geçti. Ceza sahasÄ±nda Salih Uçan'Ä±n pasÄ±nda altÄ±pas önündeki BrezilyalÄ± forvet, röveÅŸata vuruÅŸuyla topu filelere yolladÄ±: 1-0.

41. dakikada Fenerbahçe farkÄ± ikiye çÄ±kardÄ±. Stoch'un soldan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe atÄ±ÅŸÄ±nda top, altÄ±pas üzerinde sekerek arka direÄŸe gitti. Kimsenin müdahale edemediÄŸi topu, arka direkte Skrtel aÄŸlara gönderdi: 2-0.

58. dakikada ceza sahasÄ±nda Fernandao'nun ÅŸutunda top kaleci Amir Güren'den döndü. Dönen topu kontrol eden Salih Uçan, ÅŸÄ±k çalÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topu kaleye gönderdi ancak meÅŸin yuvarlak üst direÄŸe çarparak oyun alanÄ±na düÅŸtü. SavunmanÄ±n uzaklaÅŸtÄ±ramadÄ±ÄŸÄ± topu bu kez ceza sahasÄ±nÄ±n saÄŸÄ±nda önünde bulan Stoch'un ÅŸutunda, kaleci Amir meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kornere çeldi.

67. dakikada Fernandao farkÄ± 3'e çÄ±kardÄ±. Soldan Caner Koca getirdiÄŸi topu yerden ceza sahasÄ±na ortaladÄ±. Kale sahasÄ±nÄ±n önündeki BrezilyalÄ± futbolcu tek vuruÅŸla kendisinin 2. takÄ±mÄ±nÄ±n 3. golünü kaydetti: 3-0.

70. dakikada Muhammed Samed Karakoç oyuna girdikten 2 dakika sonra golü buldu. Fernandao'nun pasÄ±yla soldan ceza sahasÄ±na giren Stoch, topu yerden kale sahasÄ±na yolladÄ±. Savunmada Ä°brahim DaÄŸaÅŸan'Ä±n sektirdiÄŸi topla buluÅŸan Muhammed Samed, müsait durumda topu filelere yolladÄ±: 4-0.

78. dakikada Fernandao "hat-trick" yaptÄ±. KarÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± kaleci Amir Güren'i geçen Fernandao, topu boÅŸ filelere gönderdi: 5-0.

84. dakikada Stoch farkÄ± 6'ya çÄ±kardÄ±. Ozan Tufan'Ä±n pasÄ±yla saÄŸdan ceza sahasÄ±na giren Stoch, düzgün bir vuruÅŸla fileleri havalandÄ±rdÄ±: 6-0.

Fenerbahçe maçÄ± 6-0 kazandÄ±.