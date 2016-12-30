Ana Sayfa | SPOR 30/12/2016 07:53

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±nda dev eÅŸleÅŸme

beÅŸiktaÅŸ fenerbahÃ§e

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± son 16 turunda bu ihtimallerin gerÃ§ekleÅŸmesi durumunda FenerbahÃ§e ile BeÅŸiktaÅŸ birbirine rakip olacak

Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda grup aÅŸamalarÄ±nda 4. maçlar, daha önce ertelenen GençlerbirliÄŸi-Amedspor maçÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tamamlandÄ±.C Grubu'nda dün akÅŸam oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada Fenerbahçe, Menemen Belediyespor'u 6-0 yenerek puanÄ±nÄ± 7'ye yükseltti. Bu grupta GençlerbirliÄŸi 9 puanla liderlik koltuÄŸunda oturuyor. SarÄ± lacivertli takÄ±m grubu ikinci sÄ±rada bitirdiÄŸi taktirde ise son 16 turunda dev bir rakiple eÅŸleÅŸecek.Ziraat Türkiye KupasÄ± statüsü gereÄŸi C Grubu'nun ikincisi, D Grubu'nun birincisi ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. D Grubu'nun lideri ise 10 puan toplayan BeÅŸiktaÅŸ.

Siyah beyazlÄ± takÄ±m zirvedeki yerini korur, Fenerbahçe de ikinci olursa son 16 turuna birbirleriyle eÅŸleÅŸecekler.Tek maçlÄ± eleminasyon usulünün geçerli olduÄŸu için de karÅŸÄ±laÅŸma, D Grubu'nun birincisi BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sahasÄ±nda yani Vodafone Arena'da oynanacak.

Ä°KÄ° TAKIMIN KUPADA KALAN MAÇLARI:

BEÅžÄ°KTAÅž:

18 Ocak 2017 BeÅŸiktaÅŸ - DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi

25 Ocak 2017 Kayserispor - BeÅŸiktaÅŸ

FENERBAHÇE:

18 Ocak 2017 GençlerbirliÄŸi - Fenerbahçe

25 Ocak 2017 Fenerbahçe - Amedspor

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