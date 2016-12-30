BeÅŸiktaÅŸ dÃ¼nya yÄ±ldÄ±zÄ± golcÃ¼ Fernando Torres ile prensipte anlaÅŸtÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ara dÃ¶nem transferi Fernando Torres iÃ§in yÃ¶neticiler transfer pazarlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in masaya oturdu.

Bu sezon Vincent Aboubakar'Ä± transfer eden BeÅŸiktaÅŸ, Kamerunlu futbolcunun performansÄ±ndan memnun deÄŸil. Ligin ilk yarÄ±sÄ±nda 3 golle takÄ±mÄ±na katkÄ± saÄŸlayan Aboubakar'Ä±n yerine bir çok isim gündeme geldi.

TORRES'LE PRENSÄ°PTE ANLAÅžTILAR

Edinilen bilgiye göre BeÅŸiktaÅŸlÄ± yöneticiler harekete geçerek Ä°spanya'da transfer pazarlÄ±ÄŸÄ±na oturdu. BeÅŸiktaÅŸlÄ± yöneticilerin, Atletico Madrid'de forma ÅŸansÄ± bulamayan dünya yÄ±ldÄ±zÄ± golcü Fernando Torres ile prensipte anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü.