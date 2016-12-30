Cristiano Ronaldo Ã‡in'den gelen astronomik teklifi eliyle itti

Cristiano Ronaldo'ya Ã‡in'den teklif geldiÄŸini aÃ§Ä±klayan Jorge Mendes, paranÄ±n her ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Transfer sihirbazÄ± Jorge Mendes, oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya Çin'den teklif geldiÄŸini açÄ±kladÄ±.Sky Sports'a konuÅŸan Portekizli menajer, ''Çin Ligi'nden bir takÄ±mdan Cristiano Ronaldo için bir teklif aldÄ±k. Teklifleri; 300 Milyon Euro bonservis bedeliyle beraber Ronaldo'ya da yÄ±llÄ±k 100 Milyon Euro'dan fazla bir maaÅŸ içeriyordu fakat para her ÅŸey deÄŸil. Real Madrid, Ronaldo'nun hayatÄ± gibi...'' dedi.

SÖZLEÅžMESÄ° 2021'E KADAR

Çin takÄ±mlarÄ±nÄ±n son talip olduÄŸu isim olan Cristiano Ronaldo'nun kulübüyle Haziran 2021'e kadar kontratÄ± bulunuyor.Bu sezon Real Madrid ile ligde 11 maça çÄ±kan Ronaldo, 10 gol atÄ±p 2 de asist yaptÄ±.