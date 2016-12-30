FenerbahÃ§e Jeremain Lens iÃ§in Emenike ve Van Der Wiel'i gÃ¶zden Ã§Ä±karttÄ±

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan FenerbahÃ§e yÃ¶netimi ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar geldi. Sunderland'Ä±n, Lens'i 8 milyon sterlin'e satarak para kazanmak istediÄŸi Ã¼zerine FenerbahÃ§e ataÄŸa geÃ§ti.

Fenerbahçe, Sunderland'dan sezon sonuna kadar kiraladÄ±ÄŸÄ± Jeremain Lens'in bonservisini alabilmek için sezon sonunu beklerken, Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan çok çarpÄ±cÄ± iddialar geldi. Echo gazetesi, Premier Lig'de düÅŸme hattÄ±nda bulunan Sunderland'Ä±n, Lens'i 8 milyon sterlin'e (yaklaÅŸÄ±k 9.4 milyon euro) satarak para kazanmak istediÄŸini bildirdi.

DETAY AKTARILMADI

TalkSport radyosunun haberinde ise Fenerbahçe'nin Lens'in bonservisini almak istediÄŸini, bunun için Sunderland'a sürpriz bir teklifte bulunduÄŸu belirtildi. Radyo, sarÄ±-lacivertlilerin HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n bonservisine karÅŸÄ±lÄ±k Sunderland'a kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Emmanuel Emenike ve Gregory Van der Wiel'i teklif ettiÄŸini ileri sürdü. Haberde daha fazla detaya yer verilmedi.

JEREMAÄ°N LENS: UMARIM DEVAM EDERÄ°M

GösterdiÄŸi performansla kÄ±sa sürede sarÄ±lacivertli taraftarlarÄ±n sevgilisi olan Jeremain Lens, her fÄ±rsatta Fenerbahçe'de kalmayÄ± çok istediÄŸini belirtirken, bu arzusunu bir kez daha yineledi. 29 yaÅŸÄ±ndaki Lens, "Ailemin Türkiye'de yaÅŸamamla ilgili bazÄ± endiÅŸeleri vardÄ± ama gelip gördüler burayÄ±. Kentin tarihi ve doÄŸal güzelliklerine hayran kaldÄ±lar. Onlar da Fenerbahçe'de devam etmeme onay veriyorlar. UmarÄ±m önümüzdeki sezon da burada kalÄ±rÄ±m" dedi. Lens, ziyaretine gelen babasÄ± ile birlikte tatilini geçirmek üzere Hollanda'ya gitti.

BABA LENS: BEN DE GÄ°DER KONUÅžURUM

Jeremain Lens'in babasÄ± Ricardo Lens, oÄŸlunun F.Bahçe'de devam etmek istediÄŸini söyledi. Baba Lens, oÄŸlunun PSV'den bu yana ilk kez bu kadar mutlu olduÄŸunu belirtirken, "Jeremain, Ä°stanbul'da kalmak ve F.Bahçe için oynamaya devam etmek istiyor. Gerekirse ben de bunun için çaba göstereceÄŸim. Sunderland'lÄ± yöneticilerle konuÅŸmaya hazÄ±rÄ±m" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.