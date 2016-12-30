Jose Gonzalez Arda Turan bizim kulÃ¼be mi Ã§Ä±ldÄ±rdÄ±nÄ±z mÄ± siz dedi

Beijing Guoan'Ä±n teknik patronu Jose Gonzalez, Barcelona'nÄ±n yÄ±ldÄ±z futbolcularÄ±ndan Arda Turan'Ä± transfer etmek istediklerine dair Ã§Ä±kan haberlere tepki gÃ¶sterdi.

Beijing Guoan'Ä±n teknik patronu Jose Gonzalez, Barcelona'dan Arda Turan'Ä± transfer etmek istediklerine dair çÄ±kan haberler üzerine konuÅŸtu.Ä°spanyol basÄ±nÄ±ndan haberlerle ilgili gelen soruya, Jose Gonzalez, "Arda Turan, bizim kulübe mi? ÇÄ±ldÄ±rdÄ±nÄ±z mÄ± siz!" cevabÄ±nÄ± verdi. Sözlerini sürdüren Gonzalez, "2 yÄ±ldÄ±r bu kulüpteyim. Kulüpte iÅŸlerin nasÄ±l yürüdüÄŸünü biliyorum. Burada akÄ±llÄ±ca hareket ediliyor. DiÄŸerleri neler söylüyor ya da ölçüleri ne bilmiyorum ama bizim kulübümüzde mantÄ±klÄ± iÅŸler yapÄ±lÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.Arda Turan'Ä±n yeteneklerini öven Jose Gonzalez, "Arda Turan'Ä± kim transfer ederse etsin, çok baÅŸarÄ±lÄ± bir iÅŸ çÄ±karmÄ±ÅŸ olur. Çok üst düzey bir oyuncu. Hücumun her yerinde oynayabiliyor. Haberlerde, Çin'e pekçok yÄ±ldÄ±zÄ± yazÄ±yorlar ama burada yabancÄ± sÄ±nÄ±rÄ± sadece 3" diyerek sözlerini sürdürdü.

"ÇÄ°N'Ä°N NÄ°HAÄ° AMACI: DÜNYANIN EN Ä°YÄ°LERÄ°NDEN BÄ°RÄ°..."

Ä°spanyol teknik adam, Çin'in bu kadar ani yükseliÅŸinin ve çok para harcamasÄ±nÄ±n nedeni sorulduÄŸundaysa, "Çin, çok güçlü yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±yor. AltyapÄ±ya da çok büyük kaynaklar ayrÄ±lÄ±yor. Japonya ve Kore'yle rekabet edebilmek için bu kadar çok para harcanÄ±yor. Nihai amaçlarÄ±, yÄ±llar içerisinde dünyanÄ±n en iyi futbol ülkelerinden biri haline gelmek. Okullarda bile buna dair önemli kararlar alÄ±ndÄ±. Hatta, futbol okullarÄ± bile açÄ±ldÄ±. Ülkede sadece transferle deÄŸil, genel bir futbol harekatÄ± var." cevabÄ±yla konuÅŸmasÄ±nÄ± noktaladÄ±.