Ana Sayfa | SPOR 30/12/2016 10:58

Galatasaray'Ä±n E-spor takÄ±m kaptanÄ± belli oldu


E-spor'da takÄ±m kuran Galatasaray, 1999 doÄŸumlu Abbedagge'yi takÄ±m kaptanÄ± olarak transfer etti.

E-spor'da takÄ±m kuran Galatasaray, ilk transferini gerçekleÅŸtirdi. Bu sezon Åžampiyonluk Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray E-spor League of Legends TakÄ±mÄ±, Felix "Abbedagge" Braun'u kadrosuna kattÄ±.

Ä°KÄ° FEZ FÄ°NAL OYNADI

1999 doÄŸumlu Abbedagge, takÄ±mÄ±n kaptanÄ± olarak kadroya dahil olurken Alman orta koridor oyuncusu daha önce Mysterious Monkeys takÄ±mÄ±nda oynamÄ±ÅŸtÄ±. Almanya'daki EPS TurnuvasÄ±'nda 4 hafta üst üste haftanÄ±n oyuncusu ödülünü de kazanan Abbedagge, Almanya kariyerinde iki kez final oynama baÅŸarÄ±sÄ± gösterdi. Abbadagge, geçtiÄŸimiz sezon Victorious Ace'de Åžampiyonluk Ligi'ne katÄ±lma hakkÄ± kazanmasÄ±nda büyük rol oynamÄ±ÅŸtÄ±

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