Ãœmraniyesporlu futbolcular Pegasus Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± bÃ¶yle hastanelik etti

Akhisar Belediyespor ile oynadÄ±klarÄ± maÃ§tan galip ayrÄ±lan Ãœmraniyesporlu futbolcular, bagajlarÄ±nÄ± bekledikleri sÄ±rada gÃ¶rev deÄŸiÅŸimi yapan yer hizmetleri Ã§alÄ±ÅŸanÄ±yla sÃ¼rtÃ¼ÅŸme yaÅŸandÄ±.

Akhisar Belediyespor ile oynadÄ±klarÄ± maçtan 1-0 galip ayrÄ±lan Ümraniyespor, dün gece saat 23.50 sÄ±ralarÄ±nda uçakla Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'na indi. Ümraniyespor kafilesinde yer alan bazÄ± futbolcular, bagajlarÄ±nÄ± bekledikleri sÄ±rada görev deÄŸiÅŸimi yapan 4 Pegasus HavayollarÄ± yer hizmetleri çalÄ±ÅŸanÄ± ile sürtüÅŸme yaÅŸadÄ±. 3'ü kadÄ±n 4 Pegasus çalÄ±ÅŸan, asansör bekledikleri sÄ±rada futbolcularÄ±n sözlü tacizine uÄŸradÄ±.

GÜÇLÜKLE SAKÄ°NLEÅžTÄ°RDÄ°LER

Airporthaber'de yer alan habere göre; futbolculardan biri bir anda, grupta yer alan Ä°.T. isimli Pegasus çalÄ±ÅŸanÄ±na saldÄ±rdÄ±. PeÅŸinden diÄŸer futbolcular da kavgaya karÄ±ÅŸtÄ±. 5 ya da 6 futbolcunun karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kavga sÄ±rasÄ±nda Ä°.T. feci ÅŸekilde dövüldü. HavalimanÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ± futbolcularÄ± güçlükle sakinleÅŸtirdi.

GECEYÄ° HASTANEDE GEÇÄ°RDÄ°

Futbolculardan dayak yiyen Pegasus çalÄ±ÅŸanlarÄ± Sabiha Gökçen HavalimanÄ± karakoluna giderek ÅŸikayetçi oldu. Bunun üzerine kavgaya karÄ±ÅŸan futbolcularÄ±n ifadeleri alÄ±ndÄ±. Ümraniyespor yöneticileri dayak yiyen Ä°.T.'den özür diledi ancak Pegasus çalÄ±ÅŸanÄ± ÅŸikayetini geri çekmedi. Vücudunun birçok bölgesinden yaralanan Ä°.T. geceyi hastanede geçirdi.Olayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi.