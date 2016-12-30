Fernandao'nun Sow ile rÃ¶veÅŸata yarÄ±ÅŸÄ±na mÄ± girdiniz sorusuna verdiÄŸi cevap Sow'u mest etti

"Sow ile rÃ¶veÅŸata yarÄ±ÅŸÄ±na mÄ± girdiniz?" sorusuna FenerbahÃ§e'de top koÅŸturan Fernandao "Yeteneklerimiz o anlamda kÄ±yas kabul etmez. Benim hocam olabilir o konuda" dedi.

Fenerbahçe,Türkiye KupasÄ±'nda C Grubu'ndaki dördüncü maçÄ±nda Spor Toto 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor'u 6-0 maÄŸlup etti.KarÅŸÄ±laÅŸmada hat-trick yapan Fernandao'nun ilk golü maça damga vurdu. Salih Uçan'Ä±n ortasÄ±nda ÅŸÄ±k bir röveÅŸata vuruÅŸuyla topu filelerle buluÅŸturan BrezilyalÄ± futbolcu, adeta takÄ±m arkadaÅŸÄ± Moussa Sow'a nazire yaptÄ±.

"BENÄ° TAKLÄ°T EDÄ°YORSUN"

Fernandao, mücadelenin ardÄ±ndan muhabirin "Sow ile röveÅŸata yarÄ±ÅŸÄ±na mÄ± girdiniz?" sorusuna, "Yeteneklerimiz o anlamda kÄ±yas kabul etmez. Benim hocam olabilir o konuda"Senegalli yÄ±ldÄ±z ise bu golün ardÄ±ndan Fernandao'ya esprili bir dille takÄ±larak "Beni taklit ediyorsun" ÅŸeklinde bir tweet attÄ±.