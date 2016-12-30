Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek'in kardeÅŸi futbolcularÄ± sert eleÅŸtirdi

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek'in kardeÅŸi Mehmet Ã–zbek, futbolcularÄ±n Tuzlaspor yenilgisinden sonra eleÅŸtirerek, BunlarÄ±n hepsi ruhsuz. DoÄŸru dÃ¼rÃ¼st oynayan yok" dedi.

Ligde son haftalarda topladÄ±ÄŸÄ± puanlarla zirve yarÄ±ÅŸÄ±na ortak olan Galatasaray'Ä±n, önceki gün Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda TFF 2. Lig takÄ±mlarÄ±ndan Tuzlaspor'a maÄŸlup olmasÄ± gündeme oturdu. Teknik Direktör Riekerink maç sonrasÄ±, "FutbolcularÄ±mdan utanÄ±yorum" demiÅŸti. Daha sert ifadeler ise yönetici Mehmet Özbek'ten geldi. Özbek, takÄ±mÄ±n kendilerini kahrettiÄŸini belirterek, "BunlarÄ±n hepsi ruhsuz. DoÄŸru dürüst oynayan yok. Devre arasÄ±nda bu durumu deÄŸiÅŸtireceÄŸiz. TaraftarÄ±mÄ±zÄ±n içi rahat olsun" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"PODOLSKÄ° Ä°ÇÄ°N ANLAÅžTIK"

Özbek, Ocak ayÄ±nda yapÄ±lacak transfer çalÄ±ÅŸmalarÄ± için ise net ifadeler kullandÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetici, "2 forvet ve 2 savunma oyuncusu alacaÄŸÄ±z. 6 futbolcuyla yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±racaÄŸÄ±z. BunlarÄ±n ilki sakatlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± forma giyemeyen Sigthorsson. Podolski için ise Çin kulübü Beijing Guoan ile anlaÅŸmaya vardÄ±k. Podolski'nin kararÄ± sonrasÄ±nda net durum ortaya çÄ±kacak" dedi.Mehmet Özbek, gidecek diÄŸer oyuncularÄ±n ise Riekerink'in raporundan sonra kesinleÅŸeceÄŸini açÄ±kladÄ±.