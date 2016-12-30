Ä°talyan basÄ±nÄ± Felipe Melo Inter'le sÃ¶zleÅŸmesini feshetmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

Inter'de forma giyen Felipe Melo ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± iddialar ortaya aÃ§Ä±ldÄ±.

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Felipe Melo ile ilgili Ä°talyan basÄ±nÄ± flaÅŸ bir iddia ortaya attÄ±.Melo'nun Palmeiras'la anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Ä°talyan spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport, BrezilyalÄ± oyuncunun kulübü Inter'le sözleÅŸmesini feshetmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

LUCAS LEIVA'DA KÄ°RALIK FORMÜLÜ

Gazete ayrÄ±ca Melo'nun ardÄ±ndan bir diÄŸer orta saha oyuncusu Gnoukouri'nin de takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± iddia ederken, bu ikilinin yerine Liverpool formasÄ± giyen Lucas Leiva'nÄ±n kiralanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.