Diego Armando Maradona Napoli BaÅŸkanÄ± elinde olsa karÄ±sÄ±nÄ± bile satar dedi

Diego Armando Maradona, Real Madrid ile oynayacaklarÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± deÄŸerlendirerek, Napoli BaÅŸkanÄ± De Laurentiis hakkÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k gaf etti.

Napoli'nin efsane Arjantinli futbolcusu Diego Armando Maradona, Ä°talyan ekibinin Åžampiyonlar Ligi'nde oynayacaÄŸÄ± Real Madrid karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. Maradona ayrÄ±ca Napoli BaÅŸkanÄ± De Laurentiis hakkÄ±nda da çarpÄ±cÄ± ifadeler kullandÄ±.

"RONALDO EN Ä°YÄ° DURUMDA DEÄžÄ°L"

EÅŸleÅŸmenin Åžubat ayÄ±nda olmasÄ±nÄ±n dezavantaj olduÄŸunu iddia eden Maradona, "KeÅŸke karÅŸÄ±laÅŸmalar bugün oynansaydÄ±. Çünkü Cristiano Ronaldo en iyi durumda deÄŸil. Åžubat ayÄ±nda Real Madrid'te bütün oyuncular en iyi durumuna gelmiÅŸ olacak" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"NAPOLI DURUMU Ä°YÄ° KULLANDI"

Higuain'in sezon baÅŸÄ±nda Juventus'a transfer olmasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Maradona, "Napoli geçen sezon 96 gol atmÄ±ÅŸtÄ±. Bu bir mucizeydi. BaÅŸkan Aurelio de Laurentiis, bu durumu çok iyi kullandÄ±. Juventus'un forvet ihtiyacÄ± olduÄŸunu biliyordu ve Higuain'i sattÄ±. ArtÄ±k zaman deÄŸiÅŸti. Oyuncular forma için parayÄ± reddetmiyor" ifadelerini kullandÄ±.Higuain'in Juventus'a satÄ±lmasÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren "De Laurentiis (Napoli baÅŸkanÄ±) Juve'ye forvet gerektiÄŸini gördü ve Higuain'i onlara sattÄ±. O elinde olsa karÄ±sÄ±nÄ± bile satar''Arjantinli efsane futbolcu Diego Armanda Maradona, 1984-1991 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Napoli'de forma giydi.