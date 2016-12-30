Ana Sayfa | SPOR 30/12/2016 12:29

Emre BelÃ¶zoÄŸlu Bu iki arkadaÅŸÄ±mÄ±z beni Ã‡in'e gÃ¶tÃ¼recekler dedi


NTV'de bir spor programÄ±na katÄ±lan Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Arda Turan ve Burak YÄ±lmaz'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda BelÃ¶zoÄŸlu bÃ¼yÃ¼k pot kÄ±rdÄ±.

Emre BelözoÄŸlu, Arda Turan ve Burak YÄ±lmaz'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± televizyon programÄ± eÄŸlenceli anlara sahne oldu. Emre BelözoÄŸlu'nun hakkÄ±nda Çin'e transfer olacak iddialarÄ± çÄ±kan Arda Turan'la ilgili sözlerini Burak YÄ±lmaz "Pot kÄ±rdÄ±" diye deÄŸerlendirdi.

"BU Ä°KÄ° ARKADAÅžIMIZ BENÄ° ÇÄ°N'E GÖTÜRECEKLER"

RÄ±dvan Dilmen'in, "Emre kaç yÄ±l daha oynar?" sorusuna Burak YÄ±lmaz, "Åžimdi Premier Lig hedefimiz var." dedi. Ancak o esnada Emre BelözoÄŸlu, hakkÄ±nda Çin'e transfer olacak haberleri çÄ±kan Arda'yÄ± da iÅŸin içine katarak, "Bu iki arkadaÅŸÄ±mÄ±z beni Çin'e götürecekler" dedi. RÄ±dvan Dilmen'in, "Ä°ki arkadaÅŸÄ±mÄ±z derken" hatÄ±rlatmasÄ± üzerine de Emre BelözoÄŸlu, "Pardon" dedi. Burak YÄ±lmaz ise "Pot kÄ±rdÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

1 YIL DAHA RAHATLIKLA OYNARIM

Emre BelözoÄŸlu, "Bir sene daha oynamak istiyorum. Özellikle bir hedef koymadÄ±m. Sene sonunda da Allah sakatlÄ±k vermezse bir yÄ±l daha oynama niyetim var. Ama 2-3 sene deÄŸil de, her sezon sonunda ailemle oturup düÅŸünürüm. Bu sene sonunda bir yÄ±l daha rahatlÄ±kla oynarÄ±m." diye konuÅŸtu.

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