Halis KarataÅŸ ÅŸampiyonluÄŸunu Ã–zcan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a kaptÄ±rdÄ±

En Ã§ok yarÄ±ÅŸan kazanan jokeyi unvanÄ±na sahip Halis KarataÅŸ, bu yÄ±l ÅŸampiyonluÄŸunu Ã–zcan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a 7 puanla kaptÄ±rdÄ±.

2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en çok yarÄ±ÅŸ kazanan jokeyi ve unvan sahibi artÄ±k Özcan YÄ±ldÄ±rÄ±m… Kariyerinde 6 Gazi KoÅŸusu birinciliÄŸi ve sayÄ±sÄ±z zafer bulunan Halis KarataÅŸ, cumartesi günü bitecek 2016'yÄ± ikincilikle kapatacak. Ve Özcan YÄ±ldÄ±rÄ±m da "Sihirbaz" lakaplÄ± KarataÅŸ'Ä±n tahtÄ±na oturacak…

KAPIÅžMA BÄ°TTÄ°

Dün yapÄ±lan Ä°zmir At YarÄ±ÅŸlarÄ±'nda aynÄ± anda atlarÄ±yla piste çÄ±kan iki jokey arasÄ±ndaki amansÄ±z mücadele, cumartesi günü Veliefendi Hipodromu'ndaki Ä°stanbul yarÄ±ÅŸlarÄ± öncesi bitmiÅŸ oldu. 2016'da dün itibariyle 243 birinciliÄŸe ulaÅŸan Özcan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 236 birinciliÄŸe imza atan Halis KarataÅŸ'Ä±n önünde ipi göÄŸüslemeyi garantiledi.

BÄ°RÄ°NCÄ° OLSA BÄ°LE GEÇEMEYECEK

Cumartesi günü Ä°stanbul YarÄ±ÅŸlarÄ±'nda 5 ata deklare olan Halis KarataÅŸ, bu yarÄ±ÅŸlarÄ±n hepsini birincilikle tamamlasa bile Özcan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± geçemeyecek. Özcan YÄ±ldÄ±rÄ±m da o gün 6 ata deklare oldu.