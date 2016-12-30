FenerbahÃ§e'den TFF'ye rest MaÃ§lar pazartesi olacaksa oynamayacaÄŸÄ±z

FenerbahÃ§e, TFF'ye yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaparak, maÃ§larÄ±n sÃ¼rekli pazartesiye konulmasÄ±ndan rahatsÄ±zlÄ±k duyduklarÄ±nÄ± belirttiler.

Habertürk'te yer alan habere göre; sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n tam 5 kez pazartesi günleri maç oynamak zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle de kulübün ciddi anlamda ekonomik kayba uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ligin ikinci yarÄ±sÄ±nda da bu anlayÄ±ÅŸÄ±n sürdürülmesi halinde her türlü idari ve hukuki yola baÅŸvurulacaÄŸÄ± ifade edildi.Bunlar arasÄ±nda pazartesi olarak ilan edilecek lig maçlarÄ±na çÄ±kmamak, yine de pazartesi günleri oynamak zorunda bÄ±rakÄ±lmalarÄ± halinde ise maddi kaybÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± adÄ±na her maç için ayrÄ± ayrÄ± olarak federasyon aleyhine dava açmak gibi seçenekler bulunuyor.

KONYA VE OSMANLI'NIN MAÇ TAKVÄ°MLERÄ° ÖRNEK GÖSTERÄ°LDÄ°

Fenerbahçe baÅŸvurusunda, diÄŸer takÄ±mlarÄ±n pazartesi günleri oynadÄ±ÄŸÄ± maç sayÄ±sÄ± eÅŸitlenene kadar (5 kez) kendi maçlarÄ±nÄ±n pazartesi günlerine konulmamasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.YazÄ±da Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Avrupa kupalarÄ±nda mücadele eden Atiker Konyaspor ile OsmanlÄ±spor'un maç takvimleri örnek olarak gösterildi.Federasyonun yaptÄ±ÄŸÄ± planlamaya göre ligin ilk yarÄ±sÄ±nda pazartesi günleri oynayan takÄ±mlar ÅŸöyle:

Fenerbahçe (5 maç)

Galatasaray (1 maç)

Atiker Konyaspor (2 maç)

OsmanlÄ±spor (1 maç).

BeÅŸiktaÅŸ ise pazartesi günü maça çÄ±kmadÄ±.

Seyircinin maçlara en yoÄŸun ilgiyi gösterdiÄŸi cumartesi-pazar günleri birlikte baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda da Fenerbahçe'nin kaybÄ± göze çarpÄ±yor.Hafta sonu Fenerbahçe 11 maç oynarken, diÄŸer takÄ±mlarda daÄŸÄ±lÄ±m ÅŸöyle:

BeÅŸiktaÅŸ 14 maç

Galatasaray 13 maç

OsmanlÄ±spor 15 maç

Atiker Konyaspor 13 maç.

AyrÄ±ca Fenerbahçe bu baÅŸvurunun yanÄ± sÄ±ra ilk yarÄ±daki hakem hatalarÄ±nÄ± içeren kapsamlÄ± bir dosyayÄ± da Futbol Federasyonu'na iletti.