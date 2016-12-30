Galatasaray SÃ¼per Ligâ€™in en az kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren takÄ±mÄ± oldu

SÃ¼per Ligâ€™de sezonun bu dÃ¶nemine kadar futbolcularÄ±n kart gÃ¶rme oranlarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, en az kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren takÄ±m Galatasaray oldu.

Süper Lig’de bu sezon toplam 20 futbolcunun forma giydiÄŸi sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, geride kalan bölümü kÄ±rmÄ±zÄ± kart görmeden geçen tek takÄ±m oldu.Hakemlerin toplamda 41 kez kÄ±rmÄ±zÄ± kartlarÄ±na baÅŸvurduÄŸu ligin ilk 16 haftasÄ±nda, GalatasaraylÄ± hiçbir futbolcu kÄ±rmÄ±zÄ± kart görmedi. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, önceki sezon da ligin 16 haftalÄ±k bölümünü kÄ±rmÄ±zÄ± kart görmeden bitirmiÅŸti.

En çok kartÄ± Tolga gördü

Süper Lig’in geride kalan bölümünde GalatasaraylÄ± futbolculara 38 kez sarÄ± kart gösterildi.SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda en fazlÄ± sarÄ± kart, 5 kezle orta saha oyuncusu Tolga CiÄŸerci’ye çÄ±ktÄ±.Galatasaray’da Serdar Aziz, Lionel Carole ve Armindo Bruma ise dörder sarÄ± kartla bu alanda öne çÄ±kan isimler oldu.

3 futbolcu kart görmedi

Galatasaray’da sezonun geride kalan bölümünde forma giyen futbolcular arasÄ±nda sadece 3 isim kart görmedi.SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcular Yasin Öztekin, Semih Kaya ve Hamit AltÄ±ntop, ligin ilk 16 haftasÄ±nÄ± kart görmeden geçti.

Türkiye KupasÄ±’nda 2 kÄ±rmÄ±zÄ±

Süper Lig’deki 16 maçta kÄ±rmÄ±zÄ± kartla tanÄ±ÅŸmayan Galatasaray, Ziraat Türkiye KupasÄ±’ndaki son maçÄ±nda ise iki kÄ±rmÄ±zÄ± kart gördü.Türkiye KupasÄ±’nda bu sezon 5 maç oynayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolculara, 2 kÄ±rmÄ±zÄ± ve 7 sarÄ± kart gösterildi.GalatasaraylÄ± futbolcular Aurelien Chedjou ile Yasin Öztekin, önceki gün Tuzlaspor ile oynanan maçta kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyun dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±.

Kart raporu

Galatasaray’da Süper Lig’in 16 haftalÄ±k bölümünde forma giyen futbolcularÄ±n gördükleri kartlar ÅŸöyle:

Futbolcu Maç SarÄ± kart

Tolga CiÄŸerci 10 5

Serdar Aziz 5 4

Lionel Carole 15 4

Armindo Bruma 16 4

Nigel de Jong 10 3

Wesley Sneijder 14 3

Selçuk Ä°nan 15 2

Sabri SarÄ±oÄŸlu 15 2

Eren Derdiyok 16 2

Fernando Muslera 16 2

Luis Cavanda 5 1

Martin Linnes 5 1

Josue Pesqueira 9 1

Lukas Podolski 9 1

Sinan GümüÅŸ 10 1

Aurelien Chedjou 10 1

Hakan Balta 15 1

Yasin Öztekin 14 -

Semih Kaya 6 -

Hamit AltÄ±ntop 4 -