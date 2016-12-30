Emre BelÃ¶zoÄŸlu A Milli TakÄ±m'a geri dÃ¶nmek istiyor

Fatih Terim'e mesaj yollayan Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Milli takÄ±ma geri dÃ¶nmek istediÄŸini belirtti.

Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nÄ± lider tamamlayan Medipol BaÅŸakÅŸehir'in tecrübeli ismi Emre BelözoÄŸlu, A Milli TakÄ±m'a geri dönmek istediÄŸini söyledi. Fatih Terim'e mesaj yollayan Emre, "Her futbolcu gibi ben de davet bekliyorum. Ä°htiyaç olursa, hoca çaÄŸÄ±rÄ±r zaten. Milli TakÄ±m'Ä±n iyi bir jenerasyon yakaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. KaybettiÄŸimiz puanlarÄ± da telafi edip, turnuvaya gideceÄŸimizi düÅŸünüyorum. Milli TakÄ±m'da genç oyuncularla beraber, baÅŸka güzel bir hava yakalandÄ±" ifadelerini kullandÄ±.Arda Turan da, Emre BelözoÄŸlu'nu milli takÄ±mda görmek istediklerini kaydederken, "Emre BelözoÄŸlu, Milli TakÄ±m'da bizim yanÄ±mÄ±zda olursa mutlu oluruz" dedi.