TFF Galatasaray'Ä± PFDK'ya sevk etti

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Tuzlaspor ile yapÄ±lan maÃ§taki disiplin ihlalleri yaptÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi, Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda Tuzlaspor ile yapÄ±lan maçtaki disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray'Ä± Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'den yapÄ±lan açÄ±klamada, Galatasaray'Ä±n, Tuzlaspor maçÄ±nda çirkin ve kötü tezahürat ile 4 futbolcusunun sarÄ±, 2 oyuncusunun da kÄ±rmÄ±zÄ± kart görmesi nedeniyle takÄ±m halinde sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareket gerekçeleriyle PFDK'ya gönderildiÄŸi belirtildi.

Tuzlaspor maçÄ±nda direkt kÄ±rmÄ±zÄ± kart gören sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcu Aurelien Chedjou'nun ise kural dÄ±ÅŸÄ± hareketten dolayÄ± tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.AyrÄ±ca, Tuzlaspor'un çirkin ve kötü tezahürat, GençlerbirliÄŸi'ne konuk olan Amed Sporif Faaliyetler'in talimatlara aykÄ±rÄ± hareket, KÄ±zÄ±lcabölükspor'la deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸan Trabzonspor'un da saha olaylarÄ± nedeniyle disipline sevk edildiÄŸi vurgulandÄ±.