Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m o takÄ±mlara ceza verilmemesine tepki gÃ¶sterdi

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, TFF BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na BeÅŸiktaÅŸ ve Bursaspor'a ceza verilmemesi Ã¼zerine bir yazÄ± gÃ¶nderdi

Fenerbahçe Kulübü BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasÄ±ndaki maçta taraftarlarÄ±n çirkin ve kötü tezahüratÄ± ile saha olaylarÄ± nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen BeÅŸiktaÅŸ ve Bursaspor'a ceza verilmemesine tepki gösterdi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n konuya iliÅŸkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na hitaben gönderdiÄŸi yazÄ±, sarÄ±-lacivertli kulübün internet sitesinde yayÄ±mlandÄ±.

BaÅŸkan YÄ±ldÄ±rÄ±m, yazÄ±sÄ±nda, BeÅŸiktaÅŸ ile Bursaspor kulüplerinin TFF Hukuk MüÅŸavirliÄŸi tarafÄ±ndan 13 AralÄ±k'ta PFDK'ya sevk edildiÄŸi, PFDK'nÄ±n da 15 AralÄ±k'taki toplantÄ±sÄ±nda ceza tayinine yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Söz konusu kararÄ±n gerekçesinin, müsabakadan sonra Vodafone Arena civarÄ±nda meydana gelen elim terör olayÄ± olduÄŸunun basÄ±na yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran YÄ±ldÄ±rÄ±m, daha sonra, TFF yöneticilerinin bu durumun vicdanlarÄ± rahatsÄ±z edebileceÄŸini deÄŸerlendirdikleri ve TFF Hukuk MüÅŸavirliÄŸinin PFDK kararÄ±na karÅŸÄ± TFF Tahkim Kuruluna itirazda bulunduÄŸuna iliÅŸkin haberlerin de çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

PFDK'nÄ±n skandal bir karar verdiÄŸini ileri süren YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"tff.org'da yayÄ±mlanan 22 AralÄ±k 2016 tarihli TFF Tahkim Kurulu toplantÄ± tutanaÄŸÄ±nda, TFF Hukuk MüÅŸavirliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan söz konusu baÅŸvurunun akÄ±beti ile alakalÄ± olarak herhangi bir hususa tesadüf edilememiÅŸtir. Öncelikle PFDK'nÄ±n skandal nitelikte bu kararÄ± ile alakalÄ± olarak PFDK BaÅŸkanÄ± ve üyeleri hakkÄ±nda bir tasarrufunuzun bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±, bulunulmuÅŸ ise bu tasarrufunuzun mahiyeti, TFF Hukuk MüÅŸavirliÄŸi tarafÄ±ndan PFDK'nÄ±n 15 AralÄ±k 2016 tarihli kararÄ±na karÅŸÄ± bir baÅŸvurunun yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, bir baÅŸvuru yapÄ±lmadÄ±ysa yapÄ±lmama nedeninin, bir baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ysa söz konusu baÅŸvurunun akÄ±betinin tarafÄ±mÄ±za bildirilmesini saygÄ± ile arz ederiz."

PFDK ve Tahkim Kurulunun tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± konusunda ciddi endiÅŸelerinin olduÄŸunu vurgulayan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"PFDK ve TFF Tahkim Kurulu baÅŸta olmak üzere TFF hukuk organlarÄ±nÄ±n, bir bölümü Demirören Grubu'na baÄŸlÄ± ÅŸirketlerde geçmiÅŸte ve/veya halen çalÄ±ÅŸmakta olan hukukçulardan, bir bölümünün ise BeÅŸiktaÅŸ Kulübünde görev yapmÄ±ÅŸ kiÅŸilerin yakÄ±n akrabalarÄ± olan hukukçulardan oluÅŸtuÄŸu futbol kamuoyu tarafÄ±ndan bilinen bir gerçektir. Bu kiÅŸiler ile oluÅŸan kurullarÄ±n tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve kararlarÄ±nÄ±n adaletli olup olmadÄ±ÄŸÄ± noktasÄ±nda ciddi endiÅŸeler taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmenizi isteriz. YukarÄ±daki olay da bu endiÅŸemizi doÄŸrulayan en bariz olaylardan birisidir. Bu nedenle yazÄ±mÄ±z içeriÄŸi talebimizin, bu endiÅŸemiz çerçevesinde deÄŸerlendirilmesi en büyük beklentimizdir."