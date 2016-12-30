Moussa Sow Ã¼Ã§ maÃ§ta forma giymeyebilir

Senegal Milli TakÄ±mÄ±â€™nda forma giyen Moussa Sow, Adanaspor, Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Kayserispor maÃ§larÄ±nda forma giymeyebilir

14 Ocak-5 Åžubat tarihleri arasÄ±nda düzenlenecek olan Afrika KupasÄ±’nda yer alan Senegal, sarÄ±-lacivertli golcü oyuncu Moussa Sow’u kadroda davet etti.Türkiye’den ayrÄ±ca Çaykur Rizesporlu Abdoulaye Diallo, Alanyaspor’dan Lamine Gassama ve OsmanlÄ±spor’dan Papa Ndiaye’ye Senegal Milli TakÄ±mÄ± için ter dökecek. Senegal’in çeyrek finale kadar yükselmesi durumunda 4 futbolcu takÄ±mlarÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±nÄ±n 3 maçÄ±nda forma giyemeyecek.