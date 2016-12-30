Ana Sayfa | SPOR 30/12/2016 17:59

Moussa Sow Ã¼Ã§ maÃ§ta forma giymeyebilir

Moussa Sow

Senegal Milli TakÄ±mÄ±â€™nda forma giyen Moussa Sow, Adanaspor, Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Kayserispor maÃ§larÄ±nda forma giymeyebilir

14 Ocak-5 Åžubat tarihleri arasÄ±nda düzenlenecek olan Afrika KupasÄ±’nda yer alan Senegal, sarÄ±-lacivertli golcü oyuncu Moussa Sow’u kadroda davet etti.Türkiye’den ayrÄ±ca Çaykur Rizesporlu Abdoulaye Diallo, Alanyaspor’dan Lamine Gassama ve OsmanlÄ±spor’dan Papa Ndiaye’ye Senegal Milli TakÄ±mÄ± için ter dökecek. Senegal’in çeyrek finale kadar yükselmesi durumunda 4 futbolcu takÄ±mlarÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±nÄ±n 3 maçÄ±nda forma giyemeyecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

aziz yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸkan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan yeni yÄ±l iÃ§in terÃ¶re karÅŸÄ± birlik mesajÄ±

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, terÃ¶re karÅŸÄ± birlik mesajÄ± verdi

galatasaray

Galatasaray'da yaprak dÃ¶kÃ¼mÃ¼

Lige verilen arada kadrosunda revizyona giden Galatasaray'da 5 oyuncunun daha sÃ¶zleÅŸmesinin feshedilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±


Prandelli Valencia teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nden istifa etti

Galatasaray'Ä±n eski teknik direktÃ¶rÃ¼ Prandelli, Valencia'dan kendi isteÄŸiyle istifa etti.