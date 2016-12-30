Galatasaray 5 oyuncusuyla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

Kolbeinn Sigthorsson, Hamit AltÄ±ntop ve Aurelien Chedjou'yla yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Galatasaray ekibi, bonservisleri kulÃ¼pte bulunan EndoÄŸan Adili, Jem Paul Karacan, Umut GÃ¼ndoÄŸan, Emrah BaÅŸsan ve Lucas Ontivero'nun da bileti kesildi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüp yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, kulüple sözleÅŸmeleri olmasÄ±na karÅŸÄ±n kadro planlamasÄ±nda düÅŸünülmeyen bu 5 isimle de anlaÅŸma yoluyla vedalaÅŸÄ±lacak.Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±'nda revizyonun devam edeceÄŸi ve gönderilen isimlere yenilerinin de ekleneceÄŸi öÄŸrenilirken, Luis Cavanda için teklif beklendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.