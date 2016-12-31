Galatasaray'da yaprak dÃ¶kÃ¼mÃ¼

Lige verilen arada kadrosunda revizyona giden Galatasaray'da 5 oyuncunun daha sÃ¶zleÅŸmesinin feshedilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±

Kolbeinn Sigthorsson, Hamit AltÄ±ntop ve Aurelien Chedjou'yla yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte, bonservisleri kulüpte bulunan EndoÄŸan Adili, Jem Paul Karacan, Umut GündoÄŸan, Emrah BaÅŸsan ve Lucas Ontivero'nun da bileti kesildi.SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüp yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, kulüple sözleÅŸmeleri olmasÄ±na karÅŸÄ±n kadro planlamasÄ±nda düÅŸünülmeyen bu 5 isimle de anlaÅŸma yoluyla vedalaÅŸÄ±lacak.Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±'nda revizyonun devam edeceÄŸi ve gönderilen isimlere yenilerinin de ekleneceÄŸi öÄŸrenilirken, Luis Cavanda için teklif beklendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.