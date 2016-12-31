BaÅŸkan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan yeni yÄ±l iÃ§in terÃ¶re karÅŸÄ± birlik mesajÄ±

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, terÃ¶re karÅŸÄ± birlik mesajÄ± verdi

Fenerbahçe Kulübü BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, spor camiasÄ±nÄ±n teröre karÅŸÄ± birlikte hareket etmesi gerektiÄŸini söyleyerek, "Spor camiasÄ± terör belasÄ±na karÅŸÄ±; sözde deÄŸil, özde birlik ve beraberlik anlayÄ±ÅŸÄ± ile bu sorunun çözümü ve mücadele için iÅŸin ucundan tutmak yerine artÄ±k elini taÅŸÄ±n altÄ±na koymalÄ±dÄ±r" dedi.

Fenerbahçe Kulübü BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Fenerbahçe Dergisi'nin Ocak sayÄ±sÄ±nda çÄ±kan yazÄ±sÄ±nda, baÅŸta sarÄ±-lacivertli camia olmak üzere tüm ülkenin yeni yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±. YazÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda ülkede yaÅŸanan terör olaylarÄ±na dikkat çeken YÄ±ldÄ±rÄ±m, spor camiasÄ±na hain terör saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± birlik olma mesajÄ± verdi.

"MÄ°LLETÄ°MÄ°ZÄ°N BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NÄ° BOZAMAYACAKLAR"

ArtÄ±k söylenecek lafÄ±n bittiÄŸi, bÄ±çaÄŸÄ±n kemiÄŸe dayandÄ±ÄŸÄ± bir noktada yer aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade eden Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Her zaman olduÄŸu gibi kalleÅŸ taktikler kullanan terör örgütleri, AralÄ±k ayÄ± içinde gerçekleÅŸtirdikleri hain saldÄ±rÄ±larla birçok asker, polis ve sivil vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±na kastetti, çok sayÄ±da insanÄ±mÄ±zÄ±n yaralanmasÄ±na neden oldu. AyrÄ±ca kahraman ordumuz, sÄ±nÄ±r ötesinde yine bir terör örgütüne karÅŸÄ± yürüttüÄŸü operasyonda çok sayÄ±da ÅŸehit ve gazi verdi. Kayseri'de kahraman komandolarÄ±mÄ±zÄ±, Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'ta kahraman polislerimizi ve masum sivilleri ve son olarak Suriye'de sÄ±nÄ±r ötesi harekata katÄ±lan kahraman askerlerimizi bizlerden koparan bu insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ±, toplumumuz her kesimiyle tek yürek oldu. Milletimizin birliÄŸini bozmaya, ülkemizin bütünlüÄŸünü ortadan kaldÄ±rmaya yönelen bu terör dalgasÄ±nÄ± üretenlere bir kez daha amaçlarÄ±na ulaÅŸamayacaklarÄ±nÄ±, huzur ve birliÄŸimizi bozamayacaklarÄ±nÄ± haykÄ±rÄ±yorum. Milletimizin bekasÄ± ve ülkemizin bölünmez bütünlüÄŸü için mücadele eden emniyet güçlerimizin bu kutsal mücadelede muzaffer olacaklarÄ±na olan inancÄ±mÄ±zÄ± Fenerbahçe CamiasÄ± olarak en güçlü ÅŸekilde ifade ediyor, onlarla gurur duyduÄŸumuzu ve dualarÄ±mÄ±zÄ±n onlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸarÄ±sÄ± için olduÄŸunu kendilerine buradan söylemek istiyorum" diye konuÅŸtu.

"BÄ°ZE VERÄ°LECEK HER TÜRLÜ GÖREVÄ° EKSÄ°KSÄ°Z YERÄ°NE GETÄ°RMEYE HAZIRIZ"

Teröre karÅŸÄ± spor camiasÄ±na da seslenen Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Spor camiasÄ±nÄ±n da terör belasÄ±na karÅŸÄ±; sözde deÄŸil, özde birlik ve beraberlik anlayÄ±ÅŸÄ± ile bu sorunun çözümü ve mücadele için iÅŸin ucundan tutmak yerine artÄ±k elini taÅŸÄ±n altÄ±na koymalÄ±dÄ±r. Bu baÄŸlamda spor dünyasÄ±nÄ±n kederde ve tasada samimiyetle milletimiz ile birlik olduÄŸunu göstermek adÄ±na organize edilen özel maçÄ± son derece önemli bir adÄ±m olarak gördük ve bu maçla alakalÄ± kulüp olarak bizden arzulanan desteÄŸi tüm gücümüz ile verdik. Bu organizasyonun tüm geliri, terör olaylarÄ±nda evlatlarÄ±nÄ±, eÅŸlerini, babalarÄ±nÄ± yitirmiÅŸ ailelere ulaÅŸtÄ±rÄ±lacaktÄ±r. Bu vesile ile bu organizasyonun yapÄ±lmasÄ±nda emeÄŸi geçen herkese sonsuz ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum. Bunun yanÄ±nda, baÅŸkanÄ± olduÄŸum Fenerbahçe CamiasÄ±nÄ±n, bu konuda devletimiz tarafÄ±ndan bize verilecek her türlü görevi eksiksiz yerine getirmeye hazÄ±r olduÄŸunu bir kez daha ifade ediyor, terör olaylarÄ±nda yitirdiÄŸimiz ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil ÅŸifalar diliyorum" ifadelerini kullandÄ±.