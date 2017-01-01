GurbetÃ§i futbolcu terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle AltÄ±nordu'nun teklifini geri Ã§evirdi

Dalkurd'da forma giyen Mirkan AydÄ±n'a transfer teklifi yapan AltÄ±nordu kulÃ¼bÃ¼, futbolcudan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle olumsuz cevap aldÄ±.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden AltÄ±nordu, transfer etmek istediÄŸi gurbetçi golcü Mirkan AydÄ±n'dan olumsuz yanÄ±t aldÄ±. Ä°sveç temsilcisi Dalkurd'da bu sezon 26 maçta 12 gol kaydeden 29 yaÅŸÄ±ndaki golcünün Türkiye'de yaÅŸanan terör olaylarÄ± nedeniyle transfer teklifini geri çevirdiÄŸi ifade edildi.

TÜRKÄ°YE'DE OYNAMIÅžTI

AltÄ±nordu, 2014-15'te EskiÅŸehirspor'da, geçen sezon ise Göztepe'de görev alan Mirkan'Ä± sezon baÅŸÄ±nda da kadrosuna dahil etmek istemiÅŸ, ancak yüksek bonservis ücreti nedeniyle transfer gerçekleÅŸmemiÅŸti. Öte yandan AltÄ±nordu yarÄ±n baÅŸlayacak Antalya kampÄ±nda 5 ve 8 Ocak'ta birer hazÄ±rlÄ±k maçÄ± yapmayÄ± planlÄ±yor.