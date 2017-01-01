Galatasaray milli futbolcuyu kadrosuna dahil etmeyi planlÄ±yor

Galatasaray, milli futbolcu Nuri Åžahin ile anlaÅŸmak Ã¼zere olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

TaraftarÄ± heyecanlandÄ±racak bir transfer peÅŸinde olan Galatasaray yönetiminin yÄ±llardÄ±r gündemde olan milli futbolcu Nuri Åžahin için bir süredir gizlice temasta bulunduÄŸu iddia edildi.Borussia Dortmund'da çok fazla forma ÅŸansÄ± bulamayan Nuri'nin de sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayÄ± giymeye sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±, görüÅŸmelerin devam ettiÄŸi bildirildi. 28 yaÅŸÄ±nda olan Nuri Åžahin'de tek sÄ±kÄ±ntÄ± ise son zamanlarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± diz ve kas sakatlÄ±klarÄ±.SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n, bu konu için de tedbirini aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kesin anlaÅŸmanÄ±n saÄŸlanmasÄ± halinde tecrübeli oyuncu detaylÄ± saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildikten sonra imzalar atÄ±lacak. Bu sezon sarÄ±-siyahlÄ± formayÄ± 3 kez giyen Nuri Åžahin, tek golünü Åžampiyonlar Ligi'nde L.VarÅŸova'ya attÄ±. Dortmund'un da sözleÅŸmesi 2018'de bitecek Nuri Åžahin'in satÄ±ÅŸÄ±na olumlu baktÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor..