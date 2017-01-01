Ana Sayfa | SPOR 01/01/2017 21:15

Al Bilad Galatasaray Omar Al Somah iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacak


Al Bilad Gazetesi'nden Galatasaray iÃ§in flaÅŸ bir transfer iddiasÄ± geldi.

Al Bilad gazetesi, sarÄ±kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± idarecilerin ziyaret sÄ±rasÄ±nda Al Ahli takÄ±mÄ±nda forma giyen Suriyeli golcü Omar Al-Somah için görüÅŸme yapacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti. 1.93 boyundaki forvet, bu sezon 18 maçta 24 gol, 5 asistlik parlak bir performans gösterdi. Al Bilad, 27 yaÅŸÄ±ndaki Al Somah'Ä±n en büyük hayalininin Türkiye Süper Ligi'nde oynamak olduÄŸunu da belirtti. Uzun boyu ve hava hakimiyeti ile dikkat çeken Al Somah, forma giydiÄŸi Al Futowa, Al Qadsia ve Al Ahli takÄ±mlarÄ±nda 165 maçta toplam 182 gol attÄ±..

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


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