Reina saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± hakemden skandal paylaÅŸÄ±m

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) baÄŸlÄ± KÃ¼tahya il hakemi SÃ¼leyman Belli, Reina'daki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan skandal bir paylaÅŸÄ±ma imza attÄ±

Ä°stanbul Ortaköy'deki eÄŸlence mekanÄ± Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yapÄ±lan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 39 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.Alçak saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesaplarÄ±nda yapÄ±lan bazÄ± yorumlar ise büyük bir tepki topladÄ±. O mesajlardan birisi de Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) baÄŸlÄ± Kütahya il hakemi Süleyman Belli'ye aitti. Belli, kiÅŸisel Facebook hesabÄ±ndan 'Noldu noel babanÄ±z hep hediye getirecek deÄŸil ya... Ä°çtiÄŸiniz rakÄ± biralar belki öbür tarafta ÅŸefaatçiniz olur dermiÅŸim avucunuzu yalayÄ±n' paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.Sosyal medyada çok büyük bir tepki toplayan paylaÅŸÄ±mÄ±n ardÄ±ndan TFF'den de açÄ±klama geldi ve Belli'nin disiplin kuruluna sevk edileceÄŸini duyurdu.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDÄ°

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sitesinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada hakem Süleyman Belli'nin disiplin kuruluna sevk edileceÄŸini duyurdu.