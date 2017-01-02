Ana Sayfa | SPOR 02/01/2017 09:08

Brezilya ekibi Flamengo Podolski iÃ§in aradÄ±ÄŸÄ± parayÄ± sponspordan buldu


Lukas Podolski Galatasaray ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±yor. Podolski ya Ã‡in'e ya da Brezilya'ya gidecek.

Lukas Podolski Galatasaray'dan ayrÄ±lÄ±yor... Çin kulüpleri Guangzhou Evergrande ve Beijing Guoan'Ä±n istediÄŸi Alman yÄ±ldÄ±z için, Guoan takÄ±mÄ± Aslan'a 6 milyon euro önermiÅŸti. BrezilyalÄ±lar da Poldi için devreye girdi. Flamengo kulübü, son yÄ±llarda ciddi ÅŸekilde istediÄŸi tecrübeli futbolcu için aradÄ±ÄŸÄ± parayÄ± sponsordan buldu.

YA ÇÄ°N YA BREZÄ°LYA

Flamengo, forma sponsoru olan Adidas aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 7 milyon Euro'luk bütçe hazÄ±rladÄ±. Podolski'nin de anlaÅŸmalÄ± olduÄŸu Almanya Adidas, bu transferi direkt olarak üstleniyor. Çin ve Brezilya arasÄ±nda kalan Podolski önümüzdeki günlerde kesin kararÄ±nÄ± verecek ve iki ülkeden birinde futbol hayatÄ±na devam edecek.

MAAÅžI 3 MÄ°LYON EURO

Galatasaray, Lukas Podolski'den gelecek 6-7 milyon Euro'luk bonservis parasÄ±nÄ± direkt olarak transfere harcamayÄ± düÅŸünüyor. Cim Bom aynÄ± zamanda 31 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun yÄ±llÄ±k 3 milyon Euro'luk maaÅŸ maliyetinden de kurtulacak ve bütçede önemli bir yer açacak.

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