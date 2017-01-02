Ana Sayfa | SPOR 02/01/2017 09:34

Mustafa Denizli Arda bir futbolcu deÄŸil bir sosyal sorumluluk projesidir dedi


NTV Spor'daki 90+ adlÄ± programa konuk olan Mustafa Denizli, Arda Turan'Ä±n Ã‡in'den aldÄ±ÄŸÄ± teklifi deÄŸerlendirdi.

NTV Spor'daki 90+ adlÄ± programa katÄ±lan Mustafa Denizli, Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan'a teklif geldiÄŸini söyledi.Barcelona ve Real Madrid arasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸma için Ä°spanya'ya gittiÄŸini söyleyen Denizli, "Maçtan sonra Arda'ya konuÅŸtuk. Bana, kendisine Çin'den gelen çok yüksek bir teklif olduÄŸunu söyledi." dedi.Arda Türkiye'de oynuyor olsaydÄ± kendisine hiç düÅŸünmeden git diyeceÄŸini belirten tecrübeli hoca, "Arda çok farklÄ± bir yerde oynuyor o yüzden kendisine git demedim. Arda Turan sadece bir futbolcu deÄŸil bir sosyal sorumluk projesidir." ifadelerini kullandÄ±.

"BENCE AYRILMAZ AMA EMÄ°N DEÄžÄ°LÄ°M"

Milli yÄ±ldÄ±zÄ±n takÄ±mda çok fazla sevildiÄŸini söyleyen Denizli, "Arda'yÄ± Barcelona'da en fazla Messi ve Iniesta seviyor. OnlarÄ±n ardÄ±ndan Suarez ve Neymar geliyor. Böyle bir 4'lü hangi oyuncuyu seviyorsa o futbolcu o takÄ±mdan gitmez. Bu yüzden Arda'nÄ±n takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum ama emin deÄŸilim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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