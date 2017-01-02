BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski futbolcusu Demba Ba'dan TÃ¼rkiye'ye bÃ¼yÃ¼k destek

Reina saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski futbolcusu Demba Ba, sosyal medya hesabÄ±ndaki fotoÄŸrafÄ± deÄŸiÅŸtirerek TÃ¼rk bayraÄŸÄ± koydu.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski futbolcusu Demba Ba, Reina'daki saldÄ±rÄ± sonrasÄ± twitter profil fotoÄŸrafÄ±nÄ± Türk bayraÄŸÄ± yaptÄ±. Daha önce BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± giyen ve sÄ±k sÄ±k Türkiye'yi ziyaret eden Demba Ba, Türkiye'yi unutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha gösterdi.Çin'in Shanghai Shenhua takÄ±mÄ±nda oynayan 31 yaÅŸÄ±ndaki forvetin sahalara dönüÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve Çin'de yeni sezonun baÅŸlamasÄ±yla formasÄ±na kavuÅŸacaÄŸÄ± belirtildi.