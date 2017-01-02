Dick Advocaat Emenike ve Van Der Wiel'i takÄ±mda istemiyorum dedi

Dick Advocaat, FenerbahÃ§e'den hangi futbolcularÄ± yollamak istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ligin ilk yarÄ±sÄ± öncesinde üst sÄ±ralarla farkÄ± eriten Fenerbahçe'de hedef, ara dönemde yapacaÄŸÄ± transferlerle hem Süper Lig'de ÅŸampiyonluÄŸu yakalamak hem de Avrupa Ligi'nde sonuna kadar yol almak. Bu noktada da teknik direktör Dick Advocaat'Ä±n tercihleri belirleyici rol oynuyor ve BaÅŸkan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, hocasÄ±na inanÄ±lmaz güveniyor. Ä°kilinin yÄ±lbaÅŸÄ± öncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± kritik transfer zirvesinin detaylarÄ± belli oldu.Bu görüÅŸmede HollandalÄ± hocanÄ±n hem gündemdeki isimler için fikrini söylediÄŸi, hem de baÅŸka tavsiyelerde bulunduÄŸu öÄŸrenildi.

ÇOK SAMÄ°MÄ° GEÇTÄ°

Advocaat'Ä±n Depay ile kurduklarÄ± temasÄ± BaÅŸkan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a etraflÄ±ca anlattÄ±ÄŸÄ±, 10 numara konusunu açÄ±p Mata ismini bir kez daha net ÅŸekilde telaffuz ettiÄŸi belirtildi. AyrÄ±ca son günlerde adÄ± Ä°stanbul'un 3 büyük takÄ±mÄ±yla da anÄ±lan Trabzonspor'un yÄ±ldÄ±zÄ± Mehmet Ekici konusunda da fikrini açÄ±klayan deneyimli çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n, masadan taraftarÄ± çok heyecanlandÄ±racak ÅŸu cümleyi kurarak kalktÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±: "EÄŸer çok büyük bir ÅŸanssÄ±zlÄ±k yaÅŸamazsak ÅŸampiyon Fenerbahçe olacak."

"DEPAY OLMAZSA DAHA Ä°YÄ°SÄ°..."

Depay ile konuÅŸtuk... Kendisinin son kararÄ± Ä°ngiltere'de kalma yönünde. Ona saygÄ± duymalÄ±yÄ±z, baÅŸka isimlere yönelmeliyiz. Bu noktada da lütfen meraklanmayÄ±n ve panik yapmayÄ±n. Buna gerek yok. Çünkü çok daha büyük bir yÄ±ldÄ±zla temas halindeyiz. Gelinen seviyeyi sürekli sizinle paylaÅŸÄ±p bilgi aktaracaÄŸÄ±m."

"EMENIKE VE VAN DER WIEL'Ä° Ä°STEMÄ°YORUM"

"Emenike ve Van der Wiel için kararÄ±mÄ± zaten daha önce size iletmiÅŸtim. Bana duyduÄŸunuz güven ve kararÄ±mÄ±n arkasÄ±nda yer almanÄ±z beni mutlu etti. Onlarla ilgili düÅŸüncelerimi aynen koruyorum. Ä°kisinin de takÄ±mÄ±mÄ±za bir ÅŸeyler katacaÄŸÄ±na inanmÄ±yorum. Gelecek teklifleri deÄŸerlendirip yollarÄ± ayÄ±rabilirsiniz."

"EKÄ°CÄ° ÇOK Ä°YÄ° OYUNCU

"10 numara konusunu çözmemiz gerekir. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmalÄ±yÄ±z. (Advocaat'Ä±n aklÄ±ndaki 10 numaranÄ±n Mata olduÄŸu biliniyor)... Mehmet Ekici gerçekten de çok kaliteli bir oyuncu. Birçok noktada iÅŸimize yarar. EÄŸer ÅŸartlar uyarsa alabilirsek bize gerçekten de ciddi katkÄ± saÄŸlar. Ancak eÄŸer kulübün ÅŸartlarÄ±nÄ± çok zorlayacak bir durum ise fazla ödün vermemenizi de tavsiye etmek isterim."