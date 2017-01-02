Futbolda en Ã§ok para kazanan hakem kim oldu

Sezon arasÄ±na girilirken futbolda en Ã§ok para kazanan hakem Alper Ulusoy oldu.

Futbolda ilk yarÄ± sona ererken, bu dönemde Alper Ulusoy en çok para kazanan hakem oldu. Cüneyt ÇakÄ±r ise 12. sÄ±rada kaldÄ±.Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Ünal, hakemlerin kazançlarÄ±yla ilgili ÅŸunlarÄ± yazdÄ±;Spor Toto Süper Lig'in ilk yarÄ±sÄ± 19 AÄŸustos'ta baÅŸladÄ±, 26 AralÄ±k'ta sona erdi. 16 maçlÄ±k bir periyot vardÄ±. Hakemler verdiÄŸi ve vermediÄŸi kararlarla tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±, aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler aldÄ±. Kimi zaman maçÄ±n önüne geçti kimi zaman maçta hakem olduÄŸu bile hissedilmedi (Ki olmasÄ± gereken de budur)! Peki 22 sözleÅŸmeli hakem nasÄ±l bir ekonomik tablo sergiledi… Daha doÄŸrusu kim daha çok kazandÄ±? Akla hemen uluslararasÄ± alandaki 1 numaralÄ± gururumuz Cüneyt ÇakÄ±r geliyor deÄŸil mi? Veya yine Avrupa vitrininde olan Hüseyin Göçek… Haydi o da deÄŸil diyelim? Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m mÄ±? Yok. En tepedeki sürpriz isim ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir ÅŸekilde Alper Ulusoy… YaklaÅŸÄ±k 4 aylÄ±k süre zarfÄ±nda FIFA kokartlÄ± Alper Ulusoy 78.200 TL'lik kazançla zirvede yerini aldÄ±. FIFA kokartlÄ± Cüneyt ÇakÄ±r, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Halis Özkahya gibi isimler ilk 9 arasÄ±nda bile yer bulamadÄ±.