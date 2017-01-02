Skandal paylaÅŸÄ±mda bulunan hakem iÃ§in flaÅŸ karar

Reina'daki kanlÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla tepki Ã§eken hakem SÃ¼leyman Belli PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Ä°stanbul'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±ndan olumsuz paylaÅŸÄ±mlarda bulunan Kütahya bölgesi il hakemlerinden Süleyman Belli'yi Amatör futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Ä°ÅŸte resmi siteden yapÄ±lan o açÄ±klama:

Hukuk MüÅŸavirliÄŸi'nce 02.01.2017 tarihinde Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na yapÄ±lan sevk raporlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir.

Ä°l Hakemi Süleyman Belli'nin "sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykÄ±rÄ± yazÄ±, yorum ve paylaÅŸÄ±mlarda bulunmasÄ±" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu TalimatÄ±'nÄ±n 38/a. maddesi uyarÄ±nca 02.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir.