ÃœnlÃ¼ teknik direktÃ¶r Mustafa Denizli'ye boÅŸanma ÅŸantajÄ±

ÃœnlÃ¼ teknik direktÃ¶r Mustafa Denizli eÅŸi Evin ElÃ§in'in boÅŸanmak iÃ§in istediÄŸi 5 milyon lirayÄ± Denizli vermeyince olay Ã§Ä±ktÄ±. EÅŸinin aÄŸabeylerinin Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen teknik adam, "Can gÃ¼venliÄŸim yok" dedi.

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli, 2010'un Temmuz ayÄ±nda evlendiÄŸi Evin Elçi'nin kendisinden boÅŸanmak için 5 milyon lira istediÄŸini ve abileri tarafÄ±ndan darp edildiÄŸini ileri sürerek savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurdu. Mustafa Denizli ÅŸikâyet dilekçesine, 6 yÄ±llÄ±k eÅŸi Elvin Elçi'nin evi terk etmesi üzerine, boÅŸanma aÅŸamasÄ±na geldiklerini anlatarak baÅŸladÄ±. Ünlü futbol adamÄ±, yalnÄ±z yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve 21 Eylül'de kendisini terk eden eÅŸinin aniden geri geldiÄŸini, evdeki çalÄ±ÅŸanÄ± zorla dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. Ne olduÄŸunu anlamaya çalÄ±ÅŸan Denizli, birden eÅŸinin abileriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k sonrasÄ±, kayÄ±nbiraderlerinin eve nasÄ±l girdiklerini anlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kayÄ±nbiraderlerinin tehditlerine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

"5 MÄ°LYON LÄ°RA VERECEKSÄ°N"

"BoÅŸanmak için bize 5 milyon lira vereceksin" diyerek tehditler savuran kayÄ±nbiraderlerinin bir müddet sonra evi terk ettiÄŸini kaydetti. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸokun ardÄ±ndan 25 Eylül günü eÅŸinin ve kayÄ±nbiraderlerinin yeniden evine geldiÄŸini belirten Denizli, boÅŸanma davasÄ± için istedikleri parayÄ± vermediÄŸi için kayÄ±nbiraderleri tarafÄ±ndan darp edildiÄŸini belirtti. BaÅŸÄ±na ve boynuna aldÄ±ÄŸÄ± darbeler sonucu yere düÅŸtüÄŸünü anlatan Denizli, kayÄ±nbiraderlerinin tehdit ve darba saatlerce devam ettiÄŸini belirtti.

"KAFANA SIKARIM SENÄ°N LAN"

"Bak biz aÅŸiretiz seni öldürürüz. Kafana sÄ±karÄ±m senin lan. Bir tek seni öldürmeyiz hem de bütün sülaleni öldürürüz" diyerek kendisini ve ailesini ölümle tehdit eden kayÄ±nbiraderinin sözleri ardÄ±ndan can güvenliÄŸinden endiÅŸe eden Denizli, ailesine yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu durumu anlatmaya karar verdiÄŸini kaydetti.

"PSÄ°KOLOJÄ°M BOZULDU"

Büyük kÄ±zÄ±nÄ±n evine giderek yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan ünlü teknik direktör, aldÄ±ÄŸÄ± darbeler sonrasÄ± vücudunda yer alan morluk ve darp izlerini ise ailesine utanarak anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Denizli dilekçenin sonunda ise "YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m fiziki ve psikolojik saldÄ±rÄ± sonrasÄ± psikolojim bozuldu. Ailemin ve kendi can güvenliÄŸimden endiÅŸe ediyorum. Hiçbir kabahatim yokken maÄŸdur oldum. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m darp sonrasÄ± hissettiÄŸim korkuyu kelimelerle anlatmam mümkün olamaz. BayÄ±ldÄ±m ve adeta ölümle burun buruna geldim. Evin Elçi'nin ve aÄŸabeylerinin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum" ifadelerini kullandÄ±. Denizli, evine gizlice giren kayÄ±nbiraderlerinin güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±yan görüntülerini, darp raporunu delil olarak sunarak, ev çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n tanÄ±k olarak dinlenmesini istedi. Denizli'nin ÅŸikâyeti üzerine olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.