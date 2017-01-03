Galatasaray 50 milyonluk harcama yaptÄ± yine Sabri SarÄ±oÄŸlu'nu seÃ§ti

Sabri SarÄ±oÄŸlu, Galatasaray'Ä±n 50 milyon liralÄ±k transferlerine raÄŸmen hala takÄ±mÄ±n vazgeÃ§ilmez saÄŸ beki olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

Galatasaray sadece son 3 yÄ±lda, saÄŸ beke tam 6 futbolcu transfer etti. Bu transferler için toplamda 13 milyon 500 bin Euro, yani bugünün kuruyla 50 milyon Lira civarÄ±nda para ödeyen Galatasaray, yine de döndü dolaÅŸtÄ± ve formayÄ± Sabri SarÄ±oÄŸlu'na teslim etmek zorunda kaldÄ±.

HERKES ALEX VIDAL'Ä° BEKLÄ°YOR

Cim Bom bu devre arasÄ± döneminde de saÄŸ bek almaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Barcelona'dan Vidal'le anlaÅŸma saÄŸlanÄ±rsa, Ä°spanyol oyuncu Aslan'Ä±n yeni beki olacak. Fanatik Gazetesinde yer alan habere göre camianÄ±n en büyük arzusu ise Ä°spanyol yÄ±ldÄ±zÄ±n kaderinin bundan önceki saÄŸ bekler Veysel SarÄ±, Salih Dursun, TarÄ±k Çamdal, Grosskreutz, Linnes ya da Cavanda'ya benzememesi yönünde...