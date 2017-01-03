Galatasaray Aleix Vidal'i kadrosuna dahil etti mi

Galatasaray, Barcelona'da oynayan futbolcu Aleix Vidal'Ä± kadrosuna katmak iÃ§in Barcelona ile el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

Galatasaray, ligin ilk yarÄ±sÄ±nda liderin sadece 3 puan gerisinde olmasÄ±na raÄŸmen oynadÄ±ÄŸÄ± futbolla eleÅŸtiri konusu olmuÅŸtu. Bunun üzerine yönetim, takÄ±mda geniÅŸ çaplÄ± bir operasyon için düÄŸmeye bastÄ±. En az 6 oyuncu ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±racak olan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, 4 de nokta transfer yapacak. Öncelikle saÄŸ beke odaklanan Galatasaray, yÄ±lbaÅŸÄ±ndan önce Barcelona ile görüÅŸmüÅŸ ve Aleix Vidal'in kiralanmasÄ± konusunda el sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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Arda Turan'Ä±n "Galatasaray'a mutlaka gitmelisin. Taraftar seni el üstünde tutar" demesinin ardÄ±ndan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n teklifini deÄŸerlendirmeye alan Ä°spanyol saÄŸ bek Galatasaray'a olumlu bakÄ±yor. Teröre raÄŸmen takÄ±mdaki yÄ±ldÄ±zlardan Sneijder, Podolski ve de Jong'un Ä°stanbul'daki mutluluÄŸuna dikkat çeken yönetim "Hiçbir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamazsÄ±n" diyerek Vidal'i ikna noktasÄ±na yaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Birkaç gün içinde olumlu yanÄ±t almasÄ± beklenen Galatasaray, böylece transfer ÅŸovuna Vidal ile baÅŸlamÄ±ÅŸ olacak.