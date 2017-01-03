Ana Sayfa | SPOR 03/01/2017 17:40

FenerbahÃ§e'nin Galatasaray'Ä± 6 0 yendiÄŸi kadrodaydÄ± ÅŸimdi amatÃ¶r kulÃ¼pte oynuyor


FenerbahÃ§e'nin eski oyuncusu Erman YÄ±ldÄ±rÄ±m, SÃ¼per AmatÃ¶r Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup ekiplerinden TorbalÄ±spor'a transfer olacak.

Süper Amatör Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup ekiplerinden TorbalÄ±spor, sürpriz bir transfer hamlesi yaptÄ±. Uzun süredir Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Erman YÄ±ldÄ±rÄ±m ile görüÅŸme yapan kulüp yönetimi, 33 yaÅŸÄ±ndaki oyuncuyla anlaÅŸmaya vardÄ±. Fenerbahçe'nin 2002 yÄ±lÄ±nda Galatasaray'Ä± 6-0'lÄ±k skorla yendiÄŸi kadroda da yer alan defans oyuncusu YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, imzayÄ± da attÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Åženol GÃ¼neÅŸ

Åženol GÃ¼neÅŸ Eto'o transferiyle ilgili ilk kez konuÅŸtu

BeÅŸiktaÅŸ teknik direktÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, Antalyasporlu futbolcu Eto'o ile ilgili transfer iddialarÄ±na yanÄ±t verdi


Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Marco Russ kanserden kurtuldu antremana katÄ±ldÄ±

Eintracht Frankfurt'ta oynayan Marco Russ, vÃ¼cudunda tespit edilen tÃ¼mÃ¶r nedeniyle 8 aydÄ±r hastanedeydi. TÃ¼mÃ¶rden kurtulur kurtulmaz takÄ±mÄ±yla antremana Ã§Ä±ktÄ±.

Hamit AltÄ±ntop

Galatasaray oyuncusu Hamit AltÄ±ntop'un sÃ¶zleÅŸmesi feshedildi

Galatasaray, Tuzlaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k tepki toplayan Hamit AltÄ±ntop ile sÃ¶zleÅŸmesini feshetti