FenerbahÃ§e'nin Galatasaray'Ä± 6 0 yendiÄŸi kadrodaydÄ± ÅŸimdi amatÃ¶r kulÃ¼pte oynuyor

FenerbahÃ§e'nin eski oyuncusu Erman YÄ±ldÄ±rÄ±m, SÃ¼per AmatÃ¶r Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup ekiplerinden TorbalÄ±spor'a transfer olacak.

Süper Amatör Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup ekiplerinden TorbalÄ±spor, sürpriz bir transfer hamlesi yaptÄ±. Uzun süredir Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Erman YÄ±ldÄ±rÄ±m ile görüÅŸme yapan kulüp yönetimi, 33 yaÅŸÄ±ndaki oyuncuyla anlaÅŸmaya vardÄ±. Fenerbahçe'nin 2002 yÄ±lÄ±nda Galatasaray'Ä± 6-0'lÄ±k skorla yendiÄŸi kadroda da yer alan defans oyuncusu YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, imzayÄ± da attÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.